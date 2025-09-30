Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Άνδρας δολοφόνησε τη γυναίκα του με πέτρες

Μία ακόμη γυναικοκτονία καταγράφηκε σήμερα στην Ιταλία, στην επαρχία Μπενεβέντο, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τη γυναίκα του χρησιμοποιώντας πέτρες.

Πληροφορίες από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο πως και τα παιδιά του ζευγαριού αγνοούνται μετά τη γυναικοκτονία, με την αστυνομία να εκτιμά πως τα πήρε μαζί του ο φερόμενος ως δράστης

Ειδικότερα, ο άνδρας, μετά τη δολοφονία της γυναίκας του στην Ιταλία, άρπαξε τα δύο από τα τρία παιδιά του ζευγαριού: την Antonia, 16 ετών, και το τρίτο παιδί τους, 15 ετών. Η αναζήτηση του άνδρα συνεχίζεται αμείωτη, μεταξύ άλλων με τη συνδρομή ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ο θάνατος της γυναίκας θα πρέπει να συνέβη σήμερα το πρωί, πιθανώς λίγο μετά τις 8.

Με πληροφορίες από Agenzia Nova