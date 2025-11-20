H Αpple ανακοίνωσε το δημοφιλέστερο podcast της χρονιάς παγκοσμίως

Το δημοφιλέστερο podcast της χρονιάς ανακοίνωσε η Apple, παρουσιάζοντας τα Top Charts για το 2025 που αναδεικνύουν τις εκπομπές και τους δημιουργούς που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τους ακροατές παγκοσμίως.

Στην πρώτη θέση για το πιο δημοφιλές Podcast βρέθηκε το «The Joe Rogan Experience», ενώ πολλές διακρίσεις κατάφερε να συγκεντρώσει το «Τhe Mel Robbins Podcast» καθώς βγήκε πρώτο στις κατηγορίες: Best Podcasts of the Year – Editorial Award, Most Followed Show of 2025 και Most Shared Episode of the Year (με καλεσμένη την Dr. Stacy Sims).

Επιπλέον, βγήκε τρίτο στην κατηγορία Top Show of the Year και δεύτερο στην κατηγορία Most Shared Show of the Year.

Σε σύγκριση με τη λίστα του 2024, το «The Joe Rogan Experience» ανέβηκε από την τρίτη στην πρώτη θέση. Τα «Crime Junkie», «Dateline NBC» και «The Daily παρέμειναν στην πρώτη πεντάδα, αν και αυτή τη φορά βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις.

Το podcast της Mel Robbins συνέχισε και το 2025 να είναι από τα αγαπημένα του κόσμου, συγκεντρώνοντας πολύ υψηλά ποσοστά ακροαματικότητας.

Η Apple με ανακοίνωση της ενημέρωσε τους ακροατές ότι τα φετινά Top Charts είναι πλέον διαθέσιμα στην καρτέλα New της εφαρμογής Apple Podcasts, στην οποία μπορούν να ανατρέξουν για να εξερευνήσουν τις δημοφιλέστερες εκπομπές του 2025, μέχρι να τελειώσει το έτος.

Παράλληλα, σε περισσότερες από 15 χώρες διατίθεται η ειδικά επιμελημένη συλλογή Best Shows of 2025, η οποία παρουσιάζει podcasts που ξεχώρισαν για το περιεχόμενο και την απήχησή τους, σύμφωνα με την editorial ομάδα της Apple. Η ανακοίνωση της κορυφαίας διάκρισης, του Apple Podcasts Show of the Year, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.