H Γαλλία στις φλόγες: Συγκρούσεις και συλλήψεις - Πανεθνική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου

Σε κλοιό μαχητικών διαδηλώσεων βρίσκεται η Γαλλία σε όλη της την επικράτεια καθώς η χώρα μπαίνει ξανά σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Φρανσουά Μπαϊρού.

Στο Παρίσι, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε κεντρικό εστιατόριο ενώ τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν φλόγες να γλείφουν την πρόσοψη του κτιρίου και ένας άνδρας εθεάθη να κατεβαίνει από σκαλωσιές στο διπλανό κτίριο.

Με κεντρικό σύνθημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα», οι πρώτες κινητοποιήσεις άρχισαν σήμερα το πρωί (10/09) στη χώρα έπειτα από νέο κάλεσμα για αποκλεισμούς που έγινε σε μέσα κονωνικής δικτύωσης.

Αυτή η κινητοποίηση πραγματοποιείται την επομένη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι τώρα υπουργού Άμυνας.

Διαδέχεται τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την πτώση της κυβέρνησής του καθώς δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου.

Διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία διέκοψαν την κυκλοφορία, έκαψαν κάδους απορριμμάτων ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, σε εκδηλώσεις οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του πολιτικού κατεστημένου και των προγραμματισμένων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Πανεθνική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι το βράδυ είχαν γίνει 295 συλλήψεις, ενώ στους δρόμους έχουν αναπτυχθεί 80.000 αστυνομικοί, εκ των οποίων 6.000 στο Παρίσι. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι περίπου 100 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις και 27 αποκλείστηκαν πλήρως.

Ήδη έχει προγραμματιστεί νέα πανεθνική απεργία για τις 18 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή όλων των συνδικάτων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται ο προϋπολογισμός του 2026, που προβλέπει μέτρα περιορισμού δαπανών και χαρακτηρίζεται από τους επικριτές ως «προϋπολογισμός κοινωνικής καταστροφής».

Ο τομέας των μεταφορών βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

Η συνδικαλιστική ένωση Sud-Rail έχει εξαγγείλει «γενική απεργία», με αποτέλεσμα να αναμένονται ακυρώσεις χιλιάδων δρομολογίων της SNCF.

Στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, τα RER και Transilien κινούνται με περιορισμένα δρομολόγια, ενώ και τα τρένα υψηλής ταχύτητας προβλέπεται να υποστούν σημαντικές καθυστερήσεις.

Αν και η Eurostar διαβεβαιώνει ότι οι δικές της συνδέσεις θα λειτουργήσουν κανονικά, η συνολική εικόνα χαρακτηρίζεται από συμφόρηση, κινδύνους απώλειας ανταποκρίσεων και υπερφόρτωση στα εναλλακτικά δίκτυα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, ΣΚΑΪ