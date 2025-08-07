H χώρα που ανταγωνίζεται τα κέρδη της Ελλάδας ανοιχτά: Λένε πως έχουν το καλύτερο λάδι

«Η Τουρκία και τα ''αθάνατα'' ελαιόδεντρά της παράγουν μερικά από τα καλύτερα ελαιόλαδα παγκοσμίως», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του CCN που αναδεικνύει την φημισμένη περιοχή για τους ελαιώνες της.

Οι ελαιώνες της περιοχής Αϊβαλίκ (Ayvalık) στην Τουρκία παράγουν μερικά από τα καλύτερα ελαιόλαδα στον κόσμο, χάρη στην πλούσια ιστορία, τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας και την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων τους σύμφωνα με τους παραγωγούς.

Η περιοχή Αϊβαλίκ, που βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Αιγαίου, φημίζεται για τους αιωνόβιους ελαιώνες της, με εκατοντάδες ελαιόδεντρα ηλικίας άνω των 500 ετών. Η ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή έχει ιστορία χιλιάδων ετών, με την παραγωγή ελαιολάδου να ξεκινά εμπορικά τη δεκαετία του 1950 και να γίνεται αναπτύσσεται περισσότερο τη δεκαετία του 1960. Πλέον, η περιοχή είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στην Τουρκία.

Οι διακρίσεις για το τουρκικό λάδι

Πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν κερδίσει διεθνή βραβεία για την ποιότητα του ελαιολάδου τους. Για παράδειγμα, η εταιρεία Κόκλου (Köklü) κέρδισε το δεύτερο βραβείο στον διαγωνισμό "The World's Best Olive Oils for 2018" στη Νέα Υόρκη, το χρυσό βραβείο στον 11ο Εθνικό Διαγωνισμό Ελαιολάδου στην Τουρκία και το ασημένιο βραβείο στον διαγωνισμό "Olive Japan Competition" στο Τόκιο.

Τα χαρακτηριστικά του

Το ελαιόλαδο Αϊβαλίκ παράγεται κυρίως από τις τοπικές ποικιλίες Αϊβαλίκ και Memecik. Η παραγωγή ακολουθεί παραδοσιακές μεθόδους, με χειροποίητη συγκομιδή και ψυχρή έκθλιψη για να διατηρηθούν τα θρεπτικά συστατικά και η γεύση. Το ελαιόλαδο Αϊβαλίκ χαρακτηρίζεται από χαμηλή οξύτητα (συνήθως κάτω από 0,8%) και υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, που του προσδίδουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.