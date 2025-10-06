H κόρη του ηγέτη του Καμερούν ρίχνει βόμβα: «Μην ψηφίσετε τον πατέρα μου»

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν, Πολ Μπίγια, ο μακροβιότερος ηγέτης της Αφρικής, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη πρόκληση ενόψει της όγδοης υποψηφιότητάς του.

Η κόρη του, Μπρέντα Μπίγια, με ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, κάλεσε τους πολίτες να μην τον ψηφίσουν.

«Μην ψηφίσετε τον Πολ Μπίγια, όχι εξαιτίας μου, αλλά επειδή έχει κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν», δήλωσε η 27χρονη, εμφανώς αποστασιοποιημένη από την οικογένειά της.

Η Μπρέντα, γνωστή μέχρι πρότινος για τις πολυτελείς εμφανίσεις της με Rolls-Royce, Rolex και ιδιωτικά τζετ, αιφνιδίασε το έθνος με την πολιτική της τοποθέτηση. Στο βίντεο εμφανίστηκε με ροζ μαλλιά και φούτερ με κουκούλα, αποκηρύσσοντας δημόσια την οικογένειά της και την οικονομική της στήριξη.

Ένα καθεστώς 42 ετών

Ο Πολ Μπίγια κυβερνά το Καμερούν εδώ και 42 χρόνια, με τη χώρα να βυθίζεται σε οικονομική στασιμότητα και πολιτική καταστολή.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένει χαμηλότερο από το 1986 και ο μέσος πολίτης ζει με λιγότερα από 5 δολάρια την ημέρα.

Οι συγκρούσεις στην αγγλόφωνη περιοχή έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 6.500 ανθρώπους από το 2017 και η Διεθνής Διαφάνεια κατατάσσει την κυβέρνησή του ανάμεσα στις πιο διεφθαρμένες παγκοσμίως.

Η κόρη που έγινε σύμβολο για την LGBT κοινότητα

Η Μπρέντα Μπίγια την θεωρούν γενικά προκλητική. Πέρυσι αποκάλυψε δημόσια τη σεξουαλικότητά της, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τη σύντροφό της από τη Βραζιλία. Σε μια χώρα όπου η ομοφυλοφιλία τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε έτη, η στάση της θεωρήθηκε πράξη θάρρους και αντίστασης.

Η τρανς influencer Shaqiro, που ζει πλέον στις Βρυξέλλες, σχολίασε: «Ήταν πραγματικά μια ευλογία για την LGBT κοινότητα, ο καλύτερος τρόπος να δώσει στον πατέρα της ένα χαστούκι στο πρόσωπο».

Το βίντεο της Μπρέντα προβλήθηκε εκατομμύρια φορές και αναπαράχθηκε από μέσα σε όλη τη Δυτική Αφρική. Παρά την απήχησή του, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δύσκολα θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς ο Μπίγια διατηρεί σφιχτό έλεγχο στην εξουσία.

Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια ανάρτησε βίντεο συγγνώμης, χαρακτηρίζοντας τον πατέρα της «σπουδαίο άνθρωπο», χωρίς όμως να δηλώνει ότι θα τον στηρίξει. Πολλοί θεατές σχολίασαν ότι μιλούσε υπό πίεση, με ειρωνικά σχόλια όπως «βγάλε τα γυαλιά σου αν κινδυνεύεις».

Αν ο Πολ Μπίγια κερδίσει ξανά, θα παραμείνει στην εξουσία σχεδόν μέχρι τα 100 του χρόνια, χωρίς να έχει ορίσει διάδοχο. Τοπικά μέσα εικάζουν ότι ο γιος του, Φρανκ, προετοιμάζεται για τον ρόλο.

Ωστόσο, η δημόσια διαφοροποίηση της κόρης του, σε συνδυασμό με την προσωπική της ιστορία, έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της: ένα ρήγμα στην εικόνα μιας οικογένειας που για δεκαετίες συμβόλιζε την απόλυτη εξουσία.

Με πληροφορίες από το reuters.com