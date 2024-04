H μεγαλύτερη ολική έκλειψη Ηλίου που καταγράφηκε ποτέ

Τι σημαίνει ολική έκλειψη ηλίου; Αν είστε εμμονικοί με τα ζώδια, ίσως αυτή η στιγμή που η Σελήνη θα καλύψει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο και για λίγα λεπτά η μέρα θα γίνει νύχτα, να είναι κάτι ισοπεδωτικό, μοιραίο, καθοριστικό για τις ζωές σας.

Αν αγαπάτε να κοιτάτε τον ουρανό και μέσα από τα φαινόμενα του σύμπαντος ή ονειρεύεστε ζωές σε άλλους γαλαξίες, τότε μπορείτε να απολαύσετε την έκλειψη ως αυτό το κάτι πραγματικά μαγικό, που όντως είναι.

Πριν από εκατομμύρια χρόνια, όταν η Σελήνη ήταν πιο κοντά στη Γη, υπήρξαν εκλείψεις Ηλίου οι οποίες θρυλείται πως διαρκούσαν τρομακτικά πολύ. Ίσως ακόμα και στην εποχή των δεινοσαύρων, ο κόσμος εκείνης της ιστορικής περιόδου να είδε κάποιας μορφής «μπλοκαρίσματος» του Ήλιου από τη Σελήνη.

Πότε καταγράφηκε η μεγαλύτερη ολική έκλειψη Ηλίου

Πέρα από τις μυθικές δοξασίες και τις εικασίες που μοιάζουν βγαλμένες από σενάριο του Χόλιγουντ, υπάρχουν κάποιες πραγματικές καταγραφές. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη ακριβής μέτρηση ολικής έκλειψης Ηλίου έγινε στις 20 Ιουνίου 1955, όταν ο Ήλιος «μπλοκαρίστηκε» πλήρως για 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η έκλειψη ήταν ορατή από τη Σρι Λάνκα και μέρη της νοτιοανατολικής Ασίας.

Πότε όμως θα καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ; Όχι σύντομα. Η επόμενη έκλειψη, η οποία θα διαρκέσει χρονικά περισσότερο από αυτή του 1955, αναμένεται να γίνει το 2150.

Θα διαρκέσει 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, και αν υποθέσουμε πως θα υφίσταται ως τότε η ανθρωπότητα, τότε θα καταφέρει να γίνει μάρτυρας μιας ακόμα μεγαλύτερης έκλειψης, διάρκειας 7 λεπτών και 26 δευτερολέπτων.

Αυτό το ρεκόρ δεν θα κρατήσει για πάντα. Το 2150, θα υπάρξει έκλειψη που θα διαρκέσει 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, οπότε αν υποθέσουμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τον ανθρώπινο πολιτισμό μέχρι τότε, αυτή θα γίνει η μεγαλύτερη σε διάρκεια καταγεγραμμένη ολική έκλειψη Ηλίου κατά έξι δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, το 2168 μια έκλειψη θα διαρκέσει για 7 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα – μια ακόμα μεγαλύτερη κατά τρία δευτερόλεπτα θα συμβεί το 2186 με διάρκεια 7 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα.

Βέβαια, σύμφωνα με τη NASA, τουλάχιστον 20 περιστατικά εκλείψεων εικάζεται πως έχουν ξεπεράσει χρονικά το γεγονός του 1955, όμως δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες γραπτές αποδείξεις να τα επιβεβαιώσουν.

Για παράδειγμα, η έκλειψη της 9ης Ιουνίου του 1062 πραγματοποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό αλλά, σύμφωνα με τους σύγχρονους υπολογισμούς, διήρκεσε για 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

Από τι εξαρτάται η διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης

Η διάρκεια μιας έκλειψης εξαρτάται από τις τροχιές τόσο της Γης όσο και της Σελήνης, οι οποίες δεν είναι απόλυτα κυκλικές. Όταν η Γη βρίσκεται πιο μακριά από τον Ήλιο, το άστρο μας καταλαμβάνει ελαφρώς μικρότερο μέρος του ουρανού και, επομένως, μπορεί να «μπλοκαριστεί» εντελώς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, όταν η Σελήνη βρίσκεται πιο κοντά, εμφανίζεται μεγαλύτερη και μπορεί το «σκοτείνιασμα» του ουρανού να διαρκέσει περισσότερα.

Επίσης, βοηθά επίσης να βρίσκεστε κοντά στον Ισημερινό, για να μεγιστοποιήσετε την ταχύτητα με την οποία η Γη στρέφει τον παρατηρητή, επιβραδύνοντας τη σχετική ταχύτητα της σκιάς της Σελήνης. Οι εκλείψεις είναι μεγαλύτερες όταν ο Ήλιος και η Σελήνη βρίσκονται σχεδόν ακριβώς πάνω, παρά κοντά στον ορίζοντα.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, η μέγιστη διάρκεια μιας έκλειψης, υπό τις σημερινές συνθήκες, λέγεται ότι είναι 7 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με υπολογισμούς που έκανε η Isabel Martin Lewis της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ και που δημοσιεύθηκαν το 2003 στο The Journal of the British Astronomical Association αρκεί να έχουν ευθυγραμμιστεί τέλεια τα ουράνια σώματα.

Παρακολουθήστε online την έκλειψη ηλίου από τη NASA εδώ, και συνεχίστε να ονειρεύεστε πέρα από τους αττικούς ουρανούς.