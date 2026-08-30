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H Premier League απορεί «πώς το έσωσε αυτό ο Τζολάκης;»

Η απόκρουση του Κωνσταντή Τζολάκη κόντρα στη Κόβεντρι για την 2η αγωνιστική της Premier League, έχει κάνει όλη την Αγγλία να... παραμιλά.

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τζολακης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Η Χαλ έχει μπει δυναμικά στη φετινή Premier League καθώς μετράει μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0), επικράτησε και με 1-0 στην έδρα της Κόβεντρι Σίτι, κάνοντας το 2/2 και έχοντας ως κοινό παράγοντα τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο 23χρονος πορτιέρε είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής που κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο νίκες των νεοφώτιστων καθώς έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του και κάνοντας εντυπωσιακές επεμβάσεις, τρελαίνοντας όλο το Νησί.

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