H Premier League απορεί «πώς το έσωσε αυτό ο Τζολάκης;»

Η Χαλ έχει μπει δυναμικά στη φετινή Premier League καθώς μετράει μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0), επικράτησε και με 1-0 στην έδρα της Κόβεντρι Σίτι, κάνοντας το 2/2 και έχοντας ως κοινό παράγοντα τον Κωνσταντή Τζολάκη.
Ο 23χρονος πορτιέρε είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής που κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο νίκες των νεοφώτιστων καθώς έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του και κάνοντας εντυπωσιακές επεμβάσεις, τρελαίνοντας όλο το Νησί.
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