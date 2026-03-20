H πριγκίπισσα της Νορβηγίας μιλά πρώτη φορά για τον Επστάιν: «Δεν ήξερα ότι ήταν κακοποιητής - Χειραγωγήθηκα»

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, (Mette-Marit) με την οποία υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Επστάιν παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας πρώτη φορά δημόσια και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «χειραγωγήθηκε και εξαπατήθηκε» από τον Τζέφρι Επστάιν.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι «δεν γνώριζε ότι ήταν σεξουαλικός παραβάτης ή κακοποιητής» - παρά το γεγονός ότι του είπε σε ένα email το 2011, τρία χρόνια αφότου είχε καταδικαστεί σε 18 μήνες φυλάκιση και είχε δηλώσει ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση από κορίτσια ηλικίας μόλις 14 ετών, ότι τον είχε πρόσφατα αναζητήσει στο Google.

Τα αρχεία του Επστάιν, που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έχουν συγκλονίσει τη Νορβηγία, αφού πολλά πρόσωπα από τα υψηλότερα κλιμάκια της κοινωνίας - συμπεριλαμβανομένης της Μέτε-Μάριτ και ενός πρώην πρωθυπουργού - κατονομάστηκαν σε αυτά.

Την Τρίτη, το νορβηγικό κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα τον διορισμό μιας ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής για να διερευνήσει τις συνδέσεις μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Επστάιν.

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας αναφέρεται 1.000 φορές στα αρχεία Επστάιν

Η Μέτε-Μάριτ φαίνεται να αναφέρεται σχεδόν 1.000 φορές στα αρχεία σε προσωπικές ανταλλαγές email μεταξύ 2011 και 2014. Σε μια ανταλλαγή, η Mέτε-Μάριτ ρώτησε αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μια σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του 15χρονου γιου της;»

Το βασιλικό παλάτι έχει προηγουμένως δημοσιεύσει μια δήλωση στην οποία η Μέτε-Μάριτ είπε ότι είχε δείξει «κακή κρίση» και εξέφρασε «βαθιά λύπη για την οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν», αλλά κατά τα άλλα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή.

Μετά από επτά εβδομάδες αυξανόμενης πίεσης - συμπεριλαμβανομένης της πίεσης από τον πρωθυπουργό, Jonas Gahr Støre - κάθισε για μια 20λεπτη συνέντευξη με τον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή, μαζί με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα διάδοχο Haakon, στο σπίτι τους κοντά στο Όσλο, τη βασιλική κατοικία Skaugum.

Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη, την τελευταία ημέρα της δίκης του γιου της, Marius Borg Høiby - ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης άνω των επτά ετών εάν κριθεί ένοχος για 39 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βιασμών, τα οποία αρνείται. Η πριγκίπισσα του θρόνου πάσχει από πνευμονική ίνωση, για την οποία είναι πιθανό να χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα.

Τι δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στην πρώτη της συνέντευξη μετά το σκάνδαλο

«Είμαι η μητέρα ενός νεαρού άνδρα που έχει βρεθεί σε μια πολύ απαιτητική κατάσταση», δήλωσε στο NRK. «Επιπλέον, η υγεία μου απαιτεί πολλή ξεκούραση. Και έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο».

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να αναλάβω την ευθύνη που δεν έλεγξα πιο προσεκτικά το ιστορικό του Επστάιν. Και να αναλάβω την ευθύνη που χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα τόσο πολύ», είπε.

Είπε ότι νιώθει «μεγάλο θυμό» που τα θύματα του Επστάιν δεν έχουν λάβει δικαιοσύνη, προσθέτοντας: «Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό για μένα να πω αν έχω κάνει κάτι που συνέβαλε στο να του δοθεί νομιμότητα με κάποιο τρόπο».

Είπε ότι ο Επστάιν ήταν «στενός φίλος ενός καλού της φίλου» και ότι τον γνώρισε μέσω αρκετών κοινών γνωστών το 2011, όταν ήταν ειδική απεσταλμένη για το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το AIDS.

«Πέρασα πολύ χρόνο προσπαθώντας να το καταλάβω μόνη μου. Μακάρι να είχα και την υπόλοιπη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», είπε, προσθέτοντας: «Αλλά αν είχα βρει πληροφορίες που με έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι ήταν κακοποιητής και σεξουαλικός παραβάτης, δεν έστελνα χαμογελαστά emojis».