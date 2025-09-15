Χάκερ «έγδυσαν» τους οίκους Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen: Στη φόρα δεδομένα των πελατών

Επίδοξοι χάκερ έκλεψαν τα προσωπικά στοιχεία πιθανώς εκατομμυρίων πελατών των οίκων Balenciaga, Gucci και Alexander McQueen σε μια πρόσφατη κυβερνοεπίθεση.

Τα κλεμμένα δεδομένα περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε στα καταστήματα πολυτελείας σε όλο τον κόσμο.

Η Kering, η μητρική εταιρεία των πολυτελών εμπορικών σημάτων, επιβεβαίωσε την παραβίαση και αναφέρει ότι αποκάλυψε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων.

Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen: Εκτεθειμένοι χιλιάδες πελάτες

Ανέφερε ότι δεν κλάπηκαν οικονομικές πληροφορίες, όπως στοιχεία πιστωτικώ ή χρεωστικών καρτών.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι έχει στείλει email στους πελάτες που επηρεάστηκαν, αλλά δεν έχει αναφέρει πόσους, ούτε έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση σχετικά με την παραβίαση.

Νομικά, η εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την παραβίαση, εφόσον έχει ειδοποιήσει όλα τα άτομα που επηρεάζονται με άλλα μέσα. Οι κυβερνοεγκληματίες πίσω από την επίθεση αυτοαποκαλούνται Shiny Hunters.

Ισχυρίζονται ότι έχουν δεδομένα που συνδέονται με 7,4 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο συνολικός αριθμός των μεμονωμένων θυμάτων θα μπορούσε να είναι παρόμοιος.

Ένα μικρό δείγμα που κοινοποιήθηκε στο BBC ως απόδειξη περιείχε χιλιάδες στοιχεία πελατών που φαίνεται να είναι γνήσια. Μετά την ανάλυση, τα αρχεία διαγράφηκαν.

Μία από τις λεπτομέρειες στα κλεμμένα δεδομένα είναι οι «Συνολικές Πωλήσεις», οι οποίες δείχνουν πόσα χρήματα έχει ξοδέψει ένα άτομο με κάθε μάρκα.

Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές για τα θύματα, καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν άτομα που ξοδεύουν πολλά στο στόχαστρο δευτερογενών επιθέσεων και απάτης, εάν ο χάκερ αποφασίσει να διαρρεύσει τις πληροφορίες σε άλλους εγκληματίες.

Οι Shiny Hunters δήλωσαν στο Μέσο ότι παραβίασαν τα δικαιώματα των πολυτελών μαρκών τον Απρίλιο μέσω της Kering.

Επικοινώνησαν με τη γαλλική εταιρεία στις αρχές Ιουνίου και ισχυρίζονται ότι βρίσκονταν σε διαρκείς διαπραγματεύσεις μαζί τους για λύτρα που θα έπρεπε να καταβληθούν σε Bitcoin. Η εταιρεία αρνείται κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι δεν έχει εμπλακεί σε καμία συνομιλία με τον εγκληματία.

Η παραβίαση δεδομένων που σημειώθηκε τον Απρίλιο σημειώθηκε την ίδια στιγμή που ξέσπασε ένα κύμα επιθέσεων σε μάρκες πολυτελείας, όπως οι Cartier και Louis Vuitton, οι οποίες επίσης αποκάλυψαν παραβιάσεις σε πελάτες και στο κοινό.

Δεν είναι γνωστό αν αυτές οι επιθέσεις συνδέονται με τους Shiny Hunters.

Πηγή: BBC