Χαμάς: Εφαρμογή της συμφωνίας αφοπλισμού μόνο αν το Ισραήλ σταματήσει τις δολοφονίες Παλαιστίνιων

Στην ανακοίνωση του πρώτου βήματος για την εφαρμογή της συμφωνίας σταδιακού αφοπλισμού στην Γάζα, προχώρησε η Χαμάς, αναφέροντας πως είναι η δέσμευση του Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και τις δολοφονίες Παλαιστίνιων, επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Δεν πρόκειται να προχωρήσει η διαδικασία παράδοσης βαρέων όπλων εάν δεν επιτευχθεί πρώτα τερματισμός των εχθροπραξιών και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, σημείωσε η οργάνωση.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, η εφαρμογή των επόμενων σταδιών της συμφωνίας εξαρτάται από την τήρηση των όρων, με την πλευρά του Ισραήλ να καλείται να προχωρήσει σε κινήσεις που διασφαλίζουν την παύση της σύγκρουσης.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας τερματισμού των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού. Παράλληλα, όπως ανέφερε, το Ισραήλ θα εξασφαλίσει την ασφάλεια που «δικαιούται», καθώς η Γάζα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως βάση για τρομοκρατικές επιθέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του «Σχεδίου 20 Σημείων του Τραμπ» και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τις γειτονικές χώρες.

Ισραήλ: «Απαράδεκτη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς»

«Απαράδεκτη για το Ισραήλ χαρακτήρισε σήμερα ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ τη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η διακοπή των μαχών εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης ισοδυναμεί «με την αποδοχή ότι η Χαμάς θα προετοιμάσει την επόμενη σφαγή», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αναφερόμενος στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο σύμμαχος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που είναι αρμόδιος για την Εσωτερική Ασφάλεια, πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ πρέπει να νικήσει» στη Γάζα.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη νύχτα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον αφοπλισμό στη Γάζα. Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, επανέλαβε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την «κίτρινη γραμμή» στη Γάζα παρά μόνο αν υπάρξει «πραγματικός αφοπλισμός» της Χαμάς.

Χθες Πέμπτη μια άλλη πηγή είχε δηλώσει ότι το θέμα της Γάζας δεν συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν ο Τραμπ με τον Νετανιάχου την Τρίτη στην Ουάσιγκτον. «Δεν θα υπάρξει ισραηλινή αποχώρηση από την κίτρινη γραμμή μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα», προειδοποίησε.

Η «κίτρινη γραμμή» είναι το όνομα που έχει δώσει το Ισραήλ στη γραμμή που οριοθετεί τις ζώνες ελέγχου της Χαμάς και του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.