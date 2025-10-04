Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα είναι «ενθαρρυντικές», ανακοίνωσε η Χαμάς, δηλώνοντας έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την άμεση παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενθαρρυντικές και η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ανταλλαγή κρατουμένων, τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της αποχώρησης του ισραηλινού (στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ταχίρ αλ Νούνου.

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο X.

Τέλος, το Κατάρ χαιρέτισε ξημερώματα Σαββάτου τη «συμφωνία» της Χαμάς με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Κράτος του Κατάρ χαιρετίζει την ανακοίνωση της Χαμάς ότι το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ έχει την έγκρισή της», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ Ανσάρι, στηρίζοντας παράλληλα το κάλεσμα Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Το Κατάρ είναι από τις βασικές μεσολαβήτριες χώρες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.