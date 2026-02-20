Χαμάς: Εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη νέας ηγεσίας

Σύμφωνα με το BBC, η Χαμάς βρίσκεται σε διαδικασία εσωτερικών εκλογών για την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Έχουν ήδη ψηφίσει τα μέλη στη Γάζα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν εκείνα στη Δυτική Όχθη, σε ισραηλινές φυλακές και στη διασπορά, για την εκλογή αντιπροσώπων στο 50μελές Γενικό Συμβούλιο Σούρα, το οποίο θα επιλέξει το Πολιτικό Γραφείο και μεταβατικό ηγέτη. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες.

Η νέα ηγεσία θα κληθεί να αποφασίσει τη στάση της οργάνωσης απέναντι σε αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το ενδεχόμενο αφοπλισμού και τη συμμετοχή ή μη σε μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Οι εκλογές διεξάγονται μετά τις βαριές απώλειες της Χαμάς από τις ισραηλινές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν κορυφαία στελέχη, όπως οι Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Saleh al-Arouri και Ismail Haniyeh.

Επικρατέστεροι διάδοχοι φέρονται οι Khalil al-Hayya και Khaled Meshaal, που εκπροσωπούν διαφορετικές στρατηγικές: ο πρώτος θεωρείται πιο σκληροπυρηνικός και κοντά στο Ιράν, ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται πιο πολιτικά ευέλικτος, με δεσμούς με Κατάρ και Τουρκία.

Η ψηφοφορία γίνεται υπό άκρα μυστικότητα λόγω κινδύνου στοχοποίησης. Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, η οργάνωση επιχειρεί ανασυγκρότηση της διοικητικής της δομής στη Γάζα, ενώ το ειρηνευτικό σχέδιο του Donald Trump προβλέπει ανάληψη της διακυβέρνησης από επιτροπή τεχνοκρατών και εποπτεία του αφοπλισμού.