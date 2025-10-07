Χαμάς για 7η Οκτωβρίου: «Ιστορική απάντηση στην ισραηλινή κατοχή»

Η 7η Οκτωβρίου ήταν μια «ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή, δήλωσε σήμερα ο Φάουζι Μπαρχούμ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς καθώς για το Ισραήλ σήμερα είναι η δεύτερη επέτειος της επίθεσης αυτής που προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων.

«Επαναβεβαιώνουμε πως η επιχείρηση «Κατακλυσμός Αλ Άκσα» της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια ιστορική απάντηση στις συνωμοσίες που έχουν σκοπό τη ρευστοποίηση της παλαιστινιακής υπόθεσης», δήλωσε ο Μπαρχούμ σε μήνυμα μέσω βίντεο που μεταδόθηκε στο καταριανό δίκτυο Al Jazeera.

Η 7η Οκτωβρίου «αποτέλεσε επίσης την αρχή μιας διαδικασίας (...) απομόνωσης της σιωνιστικής κατοχής, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο» (...) και την αρχή μιας πραγματικής αντίστροφης μέτρησης του τέλους της παρουσίας της σε αυτή τη γη», πρόσθεσε, ενώ η Λωρίδα της Γάζας έχει καταστραφεί από την εκστρατεία ισραηλινών στρατιωτικών αντιποίνων που προκάλεσαν δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Ο Μπαρχούμ είπε επίσης ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση προσπαθεί να ξεπεράσει «όλα τα εμπόδια» που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Συγκεκριμένα στο ίδιο βίντεο που μετέδωσε το Al Jazzera, ο Μπαρχούμ ανέφερε: «Η αντιπροσωπεία του κινήματος η οποία συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Αίγυπτο προσπαθεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας και των οικογενειών μας στη Γάζα».

Λέγοντας πως η Χαμάς θέλει να καταλήξει σε «μια μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός», με «πλήρη αποχώρηση των (ισραηλινών) δυνάμεων από όλες τις ζώνες της λωρίδας της Γάζας» ή ακόμη «την είσοδο χωρίς περιορισμούς της ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας», ο Μπαρχούμ, προειδοποίησε για «προσπάθειες «του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου να υπονομεύσει» τις διαπραγματεύσεις.

Χαμάς: Οι όροι της για το σχέδιο Τραμπ

Η Χαμάς, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, παρουσίασε τους κύριους όρους της επί του σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο.

Ο Φαουζί Μπαρχούμ, εκπρόσωπος της οργάνωσης, δήλωσε νωρίτερα ότι η αντιπροσωπεία της επιδιώκει να «ξεπεράσει όλα τα εμπόδια» για να καταλήξει σε μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται «στις προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα».

Ο Μπαρχούμ απαρίθμησε τα βασικά αιτήματα της Χαμάς ως εξής:

Μόνιμη και ολοκληρωμένη κατάπαυση του πυρός

Η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από όλη τη Γάζα

Απεριόριστη είσοδος ανθρωπιστικής και αρωγής βοήθειας

Η επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους

Η άμεση έναρξη μιας πλήρους διαδικασίας ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη ενός εθνικού παλαιστινιακού σώματος τεχνοκρατών

Μια δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ, ΣΚΑΪ