Χαμάς για σχέδιο Τραμπ: «Προκατειλημμένο υπέρ του Ισραήλ» - Θέλει χρόνο για να απαντήσει

Από τους κόλπους της Χαμάς ακούγεται ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για «αποκλιμάκωση» της γενοκτονίας στη Γάζα θεωρείται «εντελώς προκατειλημμένο υπέρ του Ισραήλ».

Η de facto Αρχή της μαρτυρικής πόλης εκτιμά πως το σχέδιο Τραμπ επιβάλει «αδύνατους όρους» που στοχεύουν στην εξάλειψη της αντιστασιακής οργάνωσης. Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε:

«Αυτό που έχει προτείνει ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν παρέχουν στον παλαιστινιακό λαό ή στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας κανένα νόμιμο δικαίωμα».

Χαμάς: Επεξεργάζεται τις προτάσεις Τραμπ

Δεν ήταν σαφές πώς θα διατυπώσει η Χαμάς την απάντησή της, καθώς μια απόλυτη απόρριψη μπορεί να την φέρει σε σύγκρουση με μια ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που χαιρέτισαν το σχέδιο.

Μια πηγή του AFP κοντά στη Χαμάς δήλωσε ότι «θα μπορούσε να πάρει αρκετές ημέρες» για να εξεταστεί η πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η Χαμάς έχει ξεκινήσει μια σειρά διαβουλεύσεων με την πολιτική και στρατιωτική της ηγεσία, τόσο εντός όσο και εκτός Παλαιστίνης», εκτίμησαν.

Οι συζητήσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω της πολυπλοκότητας της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ηγεσίας και των κινημάτων, ειδικά μετά την ισραηλινή επιθετικότητα στη Ντόχα.

Χαμάς - Η Ρωσία στηρίζει το σχέδιο Τραμπ

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι υποστηρίζει το σχέδιο 20 σημείων σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα .

«Η Ρωσία υποστηρίζει και χαιρετίζει πάντα οποιεσδήποτε προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτής της συνεχιζόμενης τραγωδίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Φυσικά, θέλουμε να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο και να βοηθήσει στην ειρηνική ολοκλήρωση των γεγονότων στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Ισπανία - Διερευνά εταιρείες που συνδέονται με κατεχόμενα

Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα διερευνήσει εταιρείες που διαφημίζουν προϊόντα ή υπηρεσίες που προέρχονται από τα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη .

Το μέτρο έρχεται μετά την έγκριση διατάγματος την περασμένη εβδομάδα που απαγορεύει την προώθηση τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών στην Ισπανία, με σκοπό να αποτρέψει τις εταιρείες από το να επωφεληθούν από την κατοχή, ανέφερε το Υπουργείο Καταναλωτή σε ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός Καταναλωτικών Υποθέσεων, Πάμπλο Μπουστιντούι, δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι το γραφείο του θα χρησιμοποιήσει «όλους τους απαραίτητους πόρους» για να διασφαλίσει ότι καμία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ισπανία δεν θα επωφεληθεί από την κατοχή.

«Καμία εταιρεία δεν πρέπει να έχει τον ισολογισμό της βαμμένο με το αίμα του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε η δήλωση, όπως είπε σε μια εκδήλωση τον Ιούλιο.

Η Ισπανία έχει ήδη ανακοινώσει νόμο που επισημοποιεί το υπάρχον, de facto εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και απαγόρευση της χρήσης ισπανικών λιμένων και εναέριου χώρου για τη μεταφορά καυσίμων ή όπλων στον ισραηλινό στρατό.

Κατάρ - Ικανοποίηση με τις διαβεβαιώσεις ΗΠΑ

Το Κατάρ δήλωσε ότι έλαβε σαφείς διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και δέσμευση από το Ισραήλ να μην του επιτεθεί ξανά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μία ημέρα νωρίτερα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι δεσμεύσεις τέθηκαν «υπό την εγγύηση του προέδρου των ΗΠΑ» και ότι η Ντόχα ήταν «ικανοποιημένη με τις διαβεβαιώσεις ασφαλείας» που της είχαν δοθεί, σύμφωνα με το AFP.

Ο αλ-Ανσάρι επιβεβαίωσε επίσης ότι το Κατάρ θα πραγματοποιήσει περαιτέρω συνομιλίες την Τρίτη με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και την Τουρκία για να συζητήσουν το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Είπε ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε υποσχεθεί να μελετήσει την πρόταση «υπεύθυνα» και ότι μια άλλη συνάντηση, με τη συμμετοχή της Τουρκίας, έχει προγραμματιστεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Πηγή: Guardian