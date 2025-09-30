Μενού

ΗΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για «shutdown» - Πού διαφωνούν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι

Όλο και πιο πιθανό το σενάριο του shutdown στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ στη Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Τραμπ στη Συνέλευση του ΟΗΕ | AP
«Νομίζω ότι οδεύουμε σε shutdown», ανέφερε εχθές ο Τζει Ντι Βανς και όντως οι ΗΠΑ φέρεται να είναι όλο και πιο κοντά σε αυτή την απόφαση. 

Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με κορυφαίους αξιωματούχους των Δημοκρατικών, αναμένεται η απόφαση για το αν θα υπάρξει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Ωστόσο, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δυσκολεύονται να βρουν κοινά σημεία με τον Τσακ Σούμερ να αναφέρει: «Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη. 

Όταν ήμουν ηγέτης της Γερουσίας διαπραγματευτήκαμε με τους Ρεπουμπλικάνους και δεν είχαμε ποτέ  shutdown. Επομένως εξαρτάται από τους Ρεπουμπλικάνους αν θέλουν να το κάνουν ή όχι», αναφέρει. 

Στο μεταξύ όπως μεταφέρει το Mega,  ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που εμφανίζει τους επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο Χακίμ Τζέφρις και στην Γερουσία Τσακ Σούμερ να επιχειρηματολογούν υπέρ της πρόσβασης παράτυπων μεταναστών σε υγειονομική περίθαλψη, χλευάζοντας τους Δημοκρατικούς. 


 

