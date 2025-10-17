Μενού

Χαμάς: «Η επιστροφή των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο»

Η Χαμάς επαναλαμβάνει τη «δέσμευσή της» να εφαρμόσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού όλων των νεκρών ομήρων.

Μεταφορά λειψάνων ομήρων από τη Γάζα | AP Photo
Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επαναβεβαίωσε σήμερα τη «δέσμευσή του» να «εφαρμόσει» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που κλείστηκε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, δεσμευόμενο εκ νέου να «επιστρέψει όλα τα εναπομείναντα λείψανα» ομήρων.

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο, καθώς κάποια είναι θαμμένα σε σήραγγες που κατέστρεψε η κατοχή (σ.σ. ο στρατός του Ισραήλ), ενώ άλλα παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που βομβαρδίστηκαν και κατεδαφίστηκαν», διευκρίνισε το κίνημα μέσω Telegram.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου και προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

