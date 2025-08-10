Χαμάς κατά Νετανιάχου: «Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου, είναι ψέματα»

«Επίθεση» στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, εξαπέλυσε η Χαμάς, ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει από το 2006 τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είπε «μια σειρά από ψέματα» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην οποία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το σχέδιο του Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη της Γάζας είναι ο «καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος».

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να ψεύδεται, να εξαπατά και να επιδιώκει να παραπλανά τον κόσμο. Όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου είναι μια σειρά από ψέματα. Είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει την αλήθεια και αντ' αυτού προσπαθεί για να την διαστρεβλώσει και να την αποκρύψει» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Τάχερ αλ Νούνου, σύμβουλος για τα μέσα ενημέρωσης του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Χαμάς: Τι είπε ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάζει το στρατηγικό του σχέδιο για κατάληψη της πόλης της Γάζας, στο περιθώριο του διετούς πολέμου με τη Χαμάς.

Αναφερόμενος στα στρατηγικά σχέδια του Ισραήλ, που πήραν έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης, ο Νετανιάχου δήλωσε, παρουσιάζοντας χάρτη: «Υπάρχουν δύο προπύργια της Χαμάς, τα οποία θέλουμε να εξαλείψουμε. Αυτά βρίσκονται σε προσφυγικούς καταυλισμούς στην πόλη της Γάζας. Το 70 με 75% της Γάζας βρίκσεται υπό τον στρατιωτικό έλεγχο του Ισραήλ».

«Την περασμένη Πέμπτη, το υπουργικό μας συμβούλιο, έδωσε εντολή στις IDF να εξαλείψει τα δύο προπύργια της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και στους προσφυγικούς καταυλισμούς» πρόσθεσε ο Νετανιάχου.