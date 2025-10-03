Χαμάς: Πιθανότατα θα δώσει θετική απάντηση στην πρόταση Τραμπ

Λήγει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με τους Times of Israel να μεταδίδουν πως η απάντηση της ισλαμιστικής οργάνωσης, πιθανότατα, θα είναι θετική στην εκεχειρία.

Οι Times of Israel υποστηρίζουν ότι εντός των επόμενων ωρών θα υπάρξει θετική απάντηση στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αλλά όχι χωρίς όρους, καθώς θα υποβληθεί σειρά τροπολογιών ως προς τον αφοπλισμό και την απέλαση της Χαμάς ζητώντας και «διεθνείς εγγυήσεις για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας».

Χαμάς: Οι παρατηρήσεις της στην πρόταση Τραμπ

«Υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν και χρειάζονται συνομιλίες, ειδικά σε δύο σημαντικά ζητήματα: Τη διακυβέρνηση της Γάζας και τις ρυθμίσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, την περασμένη Δευτέρα όταν υπήρξαν και διαρροές ότι «οι ΗΠΑ επέτρεψαν στον Νετανιάχου να κάνει αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν περιθώρια τροποποιήσεων, ωστόσο σύμφωνα με τους Times of Israel, το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής στη διαδικασία για την κατάπαυση του πυρός, έχει έρθει σε επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με την τροποποίηση τμημάτων του σχεδίου. Την Τετάρτη, ο Εμίρης Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με το σχέδιο,

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλούνται οι Times of Israel, Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόταση και οι αραβικές χώρες έχουν επαινέσει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Η πηγή ανέφερε ότι οι τροπολογίες της Χαμάς θα στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Με πληροφορίες από Times of Israel