Χαμάς: Ζητά νέες διευκρινίσεις για το σχέδιο Τραμπ - Οι όροι της οργάνωσης

Στο κανάλι της Σαουδικής Αραβίας, Al-Hadath, μίλησε σήμερα πηγή της ισλαμιστικής, παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, η οποία ζήτησε εκ νέου διευκρινίσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ειδικότερα, η Χαμάς ζήτησε διευκρινίσεις από τους μεσολαβητές σχετικά με διάφορες ρήτρες του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να εισαγάγει αλλαγές στο σχέδιο, όπως έκανε και το Ισραήλ.

Όσον αφορά τους όρους, η Χαμάς επιμένει να γίνει διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, σχετικά με τη ρήτρα της συμφωνίας που απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση της οργάνωσης.

Χαμάς: Απορρίπτει τη «διεθνή διοίκηση»

Παράλληλα, η ίδια πηγή της Χαμάς ισχυρίζεται ότι τα αμυντικά όπλα είναι δικαίωμα της οργάνωσης και ότι απορρίπτει οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό που θα διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας ότι πρέπει να είναι οι Παλαιστίνιοι αυτοί, οι οποίοι θα ελέγχουν την περιοχή, ακόμη και ας μην έχουν πολιτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς απαιτεί επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, και εγγυήσεις για τη διασφάλιση του τερματισμού του πολέμου. Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ότι η αποχώρηση θα βασιστεί στην απόδοση.