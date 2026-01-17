Χαμενεΐ: «Εγκληματίας» ο Τραμπ, ευθύνεται για τους νεκρούς στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αποκάλεσε «εγκληματία» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιρρίπτοντας του την ευθύνη για τις βίαιες διαδηλώσεις στη χώρα.

Δήλωσε, σήμερα Σάββατο (17/01), ότι το Ιράν θεωρεί τον πρόεδρο Τραμπ «εγκληματία» για τις απώλειες, τις ζημιές και τη δυσφήμιση του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία εξέγερση κατά του Ιράν ήταν διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμείχθηκε προσωπικά»ανέφερε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως το κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν «πάγωσε» μετά τη βίαιη καταστολή, που οδήγησε σε αιματοχυσία στους δρόμους.

Παράλληλα, η απειλή νέας στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν φαίνεται προς το παρόν να έχει υποχωρήσει, με Σαουδάραβα αξιωματούχο να δηλώνει ότι οι χώρες του Κόλπου έπεισαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στην ιρανική ηγεσία «μια ευκαιρία», αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν λόγω οικονομικών προβλημάτων με το κλείσιμο του παζαριού της Τεχεράνης στις 28 Δεκεμβρίου, εξελίχθηκαν γρήγορα σε μαζικό κίνημα που ζητούσε την ανατροπή του κληρικού συστήματος εξουσίας που κυβερνά τη χώρα από την επανάσταση του 1979.

Από τις 8 Ιανουαρίου χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων, ωστόσο οι αρχές επέβαλαν άμεσα γενικευμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο, το οποίο διαρκεί πάνω από μία εβδομάδα. Ακτιβιστές εκτιμούν ότι στόχος είναι να συγκαλυφθεί η πραγματική έκταση της καταστολής.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο διευθυντής της οργάνωσης, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, έκανε λόγο για «ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα της εποχής μας».