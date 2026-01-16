Τραμπ: «Ευχαριστώ το Ιράν που ακύρωσε τις εκτελέσεις» – «Στον πάγο» προσωρινά το σενάριο επίθεσης

Ανεστάλησαν οι εκτελέσεις κατά των δαιδηλωτών στο Ιράν και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε τις τελευταίες ημέρες τη χώρα της Μέσης Ανατολής με επιθέσεις, εξέφρασε το «ευχαριστώ» του στην ηγεσία για την «οπισθοχώρηση».

«Σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (πάνω από 800), ακυρώθηκαν από την ηγεσία του Ιράν. Ευχαριστώ!», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος στο Truth Social.

Το πάγωμα των εκτελέσεων έχει ως αποτέλεσμα να αποφύγει ο Τραμπ την επέμβαση. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει ότι δεν θα ξεσπάσουν νέες κρίσεις ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω αναταραχών.

Έκκληση στον Τραμπ για τις εκτελέσεις

Υπενθυμίζεται ότι, η πρώτη εκτέλεση που ανακοινώθηκε ήταν αυτή του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι, η οποία όμως ευτυχώς δεν πραγματοποιήθηκε.

Όσο η οικογένεια αγωνιούσε, επανειλημμένες εκκλήσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει προκειμένου να σωθεί η ζωή του. «Σας παρακαλώ, πρόεδρε Τραμπ, μην τον αφήσετε να εκτελεστεί», δήλωναν, καθώς το Ιράν φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει στην εφαρμογή της θανατικής ποινής, αψηφώντας τις διεθνείς αντιδράσεις.