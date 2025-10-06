Χαμός σε πτήση: Άνδρας φορούσε 15 μάσκες και έλεγε ότι οι gay του προκαλούν καρκίνο

Ένα αεροσκάφος της Sun Country Airlines, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μιννεάπολις – Νιούαρκ, αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Σικάγο, όταν ένας επιβάτης προκάλεσε πανικό εξαιτίας ακραίας και παραληρηματικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο άνδρας –ο οποίος φορούσε 15 μάσκες στο πρόσωπό του– άρχισε να φωνάζει ακατάληπτα, ισχυριζόμενος ότι δέχεται ακτινοβολία, ότι οι ομοφυλόφιλοι του προκάλεσαν καρκίνο, και ότι τον καταδιώκουν σαν μέλη συμμορίας. Ανάμεσα στις κραυγές του, φέρεται να φώναξε και «Ο Τραμπ είναι εδώ», ενώ λίγο αργότερα προκάλεσε νέα αναστάτωση προειδοποιώντας ότι «το αεροπλάνο θα συντριβεί».

Παρόλα αυτά, μάρτυρες αναφέρουν πως σε μια στιγμή... «ηρεμίας», άνοιξε το κινητό του και έπαιξε Candy Crush, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Μετά την έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο O’Hare, ο επιβάτης συνελήφθη από τις αρχές, ακινητοποιήθηκε με χειροπέδες και απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος. Οι υπόλοιποι επιβάτες συνέχισαν την πτήση τους για το Νιού Τζέρσεϊ, αφού πρώτα έδωσαν καταθέσεις.

Η Sun Country Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι η πτήση ολοκληρώθηκε χωρίς άλλες επιπλοκές και ευχαρίστησε τους επιβάτες για την ψυχραιμία και την κατανόησή τους.

Το επεισόδιο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να σχολιάζουν τον συνδυασμό παράνοιας και mobile gaming, αλλά και να σατιρίζουν τον... υπερβολικά προστατευτικό ρόλο των 15 μασκών.

Με πληροφορίες από New York Post