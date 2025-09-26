Χαμός σε πτήση για Κέρκυρα: Έβγαλαν σηκωτό «διαταραγμένο» και οι επιβάτες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς

Πανικό προκάλεσε σε πτήση για την Κέρκυρα ένας άντρας, ο οποίος περιγράφεται διαταραγμένος, με αποτέλεσμα ο πιλότος της easyJet, να κάνει απρογραμμάτιστη προσγείωση στο Μιλάνο προκειμένου να συλληφθεί. Το καλύτερο όμως στο όλο επεισόδιο είναι το πώς ξέσπασαν οι υπόλοιποι επιβάτες σε πανηγυρισμούς, την ώρα που τον έπαιρναν σηκωτό.

Η εκτροπή, όπως αναφέρει η DailyMail, πραγματοποιήθηκε εν μέσω πτήσης από το Μάντσεστερ προς την Κέρκυρα την Τετάρτη (24/9). Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να αλλάξει κατεύθυνση προς το Μιλάνο, μετά τα παράπονα ότι ο επιβάτης ήταν «ενοχλητικός».

Μετά την προσγείωση στο Μιλάνο, σε βίντεο που τράβηξε επιβάτης, δείχνει τους αστυνομικούς να σέρνουν τον άνδρα έξω από το αεροπλάνο. Μια γυναίκα ακολουθεί από πίσω κρατώντας σφιχτά ένα μπουκάλι βότκα, σύμφωνα με μαρτυρίες καθώς αυτό δεν έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Μία αεροσυνοδός ήταν συνεχώς πίσω στα καθίσματα για να συγκρατεί τον άντρα και όταν έφτασε στο απροχώρητο, ο πιλότος είπε πως θα έκαναν αναγκαστική προσγείωση.

Η αεροσυνοδός τον κρατούσε στη θέση του μέχρι η αστυνομία να φτάσει στο αεροσκάφος. Δύο αστυνομικοί πάλεψαν να τον βγάλουν από τη θέση του. Τότε, ο άντρας έπεσε στο πάτωμα και εκείνοι αναγκάστηκαν να τον σύρουν.

«Προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες αλλά αυτός κρατιόνταν από τη σκάλα. Τα περιπολικά παρέμειναν στην πίστα άσφαλτο για 30 με 40 λεπτά» είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Η easyJet δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο σχόλιο.



