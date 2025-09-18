Χαμός στην αλβανική Βουλή για το ρομπότ- υπουργό: Πέταξαν το Σύνταγμα στον Ράμα

Αναστάτωση άνευ προηγουμένου προκλήθηκε στο αλβανικό κοινοβούλιο σήμερα (18/9), μετά την «έκρηξη» της αντιπολίτευσης για την νέα ΑΙ «αδιάφθορη» υπουργό, Diella.

Πριν λίγες μέρες ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ανέθεσε υπουργείο σε ένα ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης, την Diella για τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων.

Σήμερα κατά την διάρκεια παρουσίασης νέου κυβερνητικού προγράμματος ονόματι «Ράμα 4», βουλευτές του υπουργικού συμβουλίου ξεκίνησαν να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής κατά του πρωθυπουργού.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ράμα σκόπευε να παρουσιάσει την Diella, η οποία μίλησε στην ολομέλεια μέσω οθόνης μόλις για 25 λεπτά.

Diella: «Με πληγώνει που με αποκαλούν αντισυνταγματική υπουργό»

Μετά τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης το ρομπότ - υπουργός απάντησε αυτοπροσώπως, δηλώνοντας:

«Με πληγώνει που με αποκαλούν «αντισυνταγματική υπουργό» μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω».

Η προσπάθεια της να απολογηθεί δεν απέδωσαν καρπούς καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης ξεκίνησαν να χτυπούν τα έδρανα, φωνάζοντας: «Μη γελοιοποιείτε το κοινοβούλιο».

Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκο Πελέσι αφαίρεσε τον λόγο από τον Κλέβις Μπαλιού , που οργισμένος ρωτούσε εάν και από πού προβλέπεται η θητεία της Diella. «Είναι ντροπή» φώναξε ο βουλευτής.

Sherrnaja në Kuvend, trupi diplomatik vë duart në kokë

Sherrnaja në Kuvend, përfaqësues të trupit diplomatik vënë duart në kokë teksa programi qeverisës u miratua pa debat, sa hap e mbyll sytë.



Kjo pasi u krijua një situatë tensioni mes deputetëve të opozitës dhe kryeministrit. pic.twitter.com/qb9odO7m8P — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 18, 2025

Η συνεδρίαση διεκόπη με την παρέμβαση της φρουράς

Ο Έντι Ράμα τότε προειδοποίησε τους βουλευτές ότι δεν καθίσουν στην θέση τους, θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ψηφοφορίας, το οποίο και τελικά έγινε, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να εγκριθεί με 82 ψήφους υπέρ.

Οι εξελίξεις πυροδότησαν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις και καταγγελίες για παραβίαση του Κανονισμού. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γκασμέντ Μπάρντι και ο Φιντρέλ Κρέκα πέταξαν αρκετά αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον Ράμα και τον πρόεδρο της Βουλής.

Η συνεδρίαση διεκόπη με την παρέμβαση της φρουράς, που περικύκλωσε τον χώρο.

Σε δήλωση έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας, ο Σαλί Μπερίσα χαρακτήρισε το κλείσιμο της συνεδρίασης από τον Ράμα ως «πρωτοφανές», λέγοντας ότι δεν αποτελεί απλώς επίθεση, αλλά ακραία βία:

«Το κλείδωσε μέσα σε 5 λεπτά, στη σημαντικότερη στιγμή της ιστορίας του κοινοβουλίου», είπε, χαρακτηρίζοντας τον Ράμα «αρχιτραμπούκο» και «επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης».

Πηγή: shqiptarja.com