Χαμπούμπ: Τι είναι το φαινόμενο που δημιούργησε το τείχος σκόνης στην Αριζόνα - Μέγεθος και μέτρα ασφαλείας

Στο απόλυτο σκοτάδι «βύθισε» χθες, Δευτέρα, το Φοίνιξ της Αριζόνα των ΗΠΑ το «χαμπούμπ», το φαινόμενο που δημιούργησε το τεράστιο τείχος σκόνης με αποτέλεσμα οδηγοί αυτοκινήτων να μην έχουν καλή ορατότητα, να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να καθηλωθούν πτήσεις σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας.

Το «χαμπούμπ», όπως αναφέρουν σχετικά διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου των μουσώνων στην Αριζόνα, και όπως αποτυπώθηκε, ήταν αρκετό για να «παραλύσει» αρκετές υποδομές.

Ειδικότερα, πάνω από 15.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, καταγράφηκαν καθυστερήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor και οι οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους δρόμους καθώς η ορατότητα εξαφανίστηκε σε δευτερόλεπτα.

Τι είναι το χαμπούμπ και γιατί ονομάζεται έτσι

Η λέξη «χαμπούμπ» προέρχεται από την αραβική λέξη habb, που σημαίνει «φυσάω». Οι μετεωρολόγοι τη χρησιμοποιούν για να περιγράψουν ένα τείχος σκόνης που δημιουργείται όταν μια καταιγίδα που καταρρέει εξαπολύει ισχυρά κατερχόμενα ρεύματα αέρα.

Αυτές οι καταιγίδες σπρώχνουν τον αέρα προς τα έξω με μεγάλη ταχύτητα, ανυψώνοντας τεράστιες ποσότητες σκόνης και άμμου στον ουρανό. Το αποτέλεσμα είναι ένας κυλιόμενος τοίχος από συντρίμμια που μπορεί να ανέβει αρκετές εκατοντάδες μέτρα και να διασχίσει την έρημο με ταχύτητα 48 έως 96 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Αν και τα «χαμπούμπ» εμφανίζονται σε ερήμους σε όλο τον κόσμο, συνδέονται περισσότερο με την εποχή των μουσώνων στην Αριζόνα.

Χαμπούμπ: Μέγεθος και μέτρα ασφαλείας

Η τελευταία καταιγίδα ξεκίνησε νότια του Φοίνιξ πριν καταφθάσει σε κατοικημένες περιοχές, όπως το Τσάντλερ, το Κουίν Κρικ και το Μαρικόπα.

Άνεμοι με ταχύτητα έως και 64 χλμ/ώρα έριξαν δέντρα και προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σκάι Χάρμπορ, μέρος της στέγης αποκολλήθηκε, προκαλώντας διαρροές και περαιτέρω καθυστερήσεις για τους επιβάτες που είχαν ήδη αποκλειστεί λόγω της σκόνης.

Η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Χέδερ Σέλμπρακ, επιβεβαίωσε ότι συνεργεία εργάζονταν για την επισκευή των διαρροών και τον καθαρισμό του.

Ως προς τα μέσα προστασίας, οι ειδικοί συνιστούν στους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να σφραγίζουν τα σπίτια τους, ενώ εάν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, να οδηγούν αργά και να μεταβαίνουν σε ασφαλές σημείο, να σβήνουν τα φώτα του οχήματός τους, ή να φορούν μάσκες N95 ή ένα υγρό πανί για να καλύψετε τη μύτη και το στόμα τους και γυαλιά για τα μάτια τους.

Πού αλλού το έχουμε συναντήσει και αντίστοιχες καταιγίδες σκόνης

Ενώ πρόκειται για ένα φαινόμενο που «συναντάται» στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, «χαμπούμπ» έχει σχηματιστεί στη Μέση Ανατολή, στην έρημο της Σαχάρα, στο Σουδάν, στην αραβική χερσόνησο, στο Κουβέιτ και στο Ιράκ.

Παράλληλα, αντίστοιχες καταιγίδες σκόνης έχουν καταγραφεί στη βόρεια Αφρική, στην Αυστραλία και στη Βόρεια Αμερική, ακόμη και εκτός Γης, όπως τον Άρη.

Με πληροφορίες από International Business Times UK