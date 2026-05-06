Χανταϊός: Από το μεταδοτικό στέλεχος των «Άνδεων» νοσούσαν δύο κρούσματα - Κλείνουν το λιμάνι τα Κανάρια

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής διαπίστωσαν πως η μετάλλαξη του «στελέχους των Άνδεων» που παρουσιάζει ο χανταϊός, η οποία μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, είχε προσβάλλει δύο άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Στο συγκεκριμένο πλοίο είχε ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας της χώρας σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο, μετα΄φερει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αναχωρήσει από τα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στη δυτική Αφρική, όπου βρίσκεται για τα Κανάρια Νησιά, αφού η κυβέρνηση της Ισπανίας του έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης.

Χανταϊός: Ο ηγέτης των Καναρίων Νήσων βάζει εμπάργκο στο πλοίο

Σε μία πρόσφατη εξέλιξη, κατά το Reuters, η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας αντιτίθεται στο να επιτρέψει και να ελλιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο, όπως ανακοίνωσε ο ηγέτης της, Φερνάντο Κλαβίχο.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του», δήλωσε ο Κλαβίχο στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες για να συζητήσουν το θέμα. Ο Κλαβίχο ανήκει στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα - την κύρια αντιπολίτευση στους Σοσιαλιστές του Σάντσες.

Χανταϊός: Συναγερμός για το μεταδοτικό στέλεχος

Η παρουσίαση του υπουργού, την οποία έχει δει το Reuters, αναφέρει ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) ανέφερε ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», τόνιζε η παρουσίαση.

Άλλα στελέχη του χανταϊού συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.