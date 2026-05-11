Χανταϊός: Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα - Ήρθε σε επαφή με γυναίκα που πέθανε

Μετά τον εικοσιτετράχρονο που ζει στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, αποφασίσθηκε να τεθεί σε καραντίνα και ένας νεαρός άνδρας είκοσι πέντε ετών, ο οποίος βρίσκεται στην Καλαβρία.
Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι δήμαρχοι της κωμόπολης Τόρρε Ντελ Γκρέκο και της Βίλλα Σαν Τζοβάνι. Και οι δυο νέοι ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα εξήντα εννέα ετών, η οποία έχασε την ζωή της από χανταϊό.
Όπως έγινε γνωστό, είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της Klm η οποία από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε ως προορισμό την Κοπεγχάγη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, όμως, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη, της ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.
Οι δυο νεαροί Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος στον οποίο εξετέθησαν θεωρείται πολύ περιορισμένος. Για σαράντα πέντε, συνολικά ημέρες, θα παραμείνουν προληπτικά μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, με μάσκα και καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας τους. Δυο ξένοι πολίτες, τέλος, οι οποίοι ταξίδεψαν με την συγκεκριμένη πτήση, βρίσκονται «υπό εθελοντική ιατρική παρακολούθηση» στην Φλωρεντία και στην περιφέρεια Βένετο, της βόρειας Ιταλίας.
