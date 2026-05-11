Χανταϊος: 11 τα ύποπτα κρούσματα - Το πιο αυστηρό πρωτόκολλο τηρεί η Ελλάδα

Μέχρι στιγμής σε 11 ανέρχονται τα ύποπτα κρούσματα χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο, ενώ 7 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στο μεταξύ, οι Υγειονομικές Αρχές της Γαλλίας ιχνηλατούν τις 22 επαφές της γαλλίδας ασθενούς, μετά την ραγδαία επιδείνωσή της. Γι αυτό άλλωστε από τις περισσότερες χώρες, που είχαν επιβάτες στο «μοιραίο» ερευνητικό κρουαζιερόπλοιο τηρούνται τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα.

Το ίδιο ισχύει και στη χώρα μας, με τον μοναδικό Έλληνα επιβάτη που δεν έχει συμπτώματα αλλά εκτέθηκε στον χανταϊό λόγω της επαφής του με άλλους επιβάτες, θα περάσει την 45ημερη καραντίνα του φιλοξενούμενος στο νοσοκομείο Αττικόν, για λόγους ασφαλείας, αντί να παραμείνει για το ίδιο διάστημα στο σπίτι του απομονωμένο.

Όπως ξεκαθάρισε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δεν πρόκειται για νοσηλεία, καθώς ο επαναπατρισμένος Έλληνας επιβάτης δεν νοσεί, αλλά για φιλοξενία σε νοσοκομειακό θάλαμο αρνητικής πίεσης, όπως επιβάλλει το πιο αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας, με αιματολογικές εξετάσεις ανά διήμερο για την παρακολούθηση της υγείας του.

Μετά την εμπειρία της πανδημίας Covid 19, και παρότι τα δύο παθογόνα δεν μοιάζουν και δεν έχουν την ίδια ευκολία μετάδοσης, οι υγειονομικές αρχές με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ. Τέντρος Άνταχανομ Γιεμπρεγιέσους, εξάντλησαν την αυστηρότητά τους στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος διασποράς του χανταϊού-και σωστά έπραξαν.

Πέρα από τις απόκοσμες εικόνες που όλοι είδαμε, με υγειονομικούς με «διαστημικές» στολές και μεταφορές των επιβατών ανά μικρές ομάδες σε απομονωμένα από το εξωτερικό περιβάλλον σκάφη και μετά με κλειστά οχήματα στα αεροπλάνα, για να επιστρέψουν στις χώρες τους με ειδικές πτήσεις, το πρωτόκολλο ασφαλείας ήταν τόσο αυστηρό που οι επιβάτες οι οποίοι απομακρύνθηκαν κατά την εκκένωση από το κρουαζιερόπλοιο δεν μπόρεσαν να πάρουν τις αποσκευές τους.

Οι αποσκευές έμειναν πίσω καθώς τους δόθηκε εντολή να ταξιδέψουν αποκλειστικά με τα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή κινητό τηλέφωνο, διαβατήριο, άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και κάποια προσωπικά είδη.

Οι βαλίτσες έμειναν πίσω και καθώς ο στόχος είναι το κρουαζιερόπλοιο στον τελικό του προορισμό να υποστεί μεγάλης έκτασης απολύμανση, θα απολυμανθούν και οι αποσκευές των επιβατών.