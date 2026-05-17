Χανταϊός: Νέο θετικό κρούσμα από Καναδό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

Θετικός στον χανταϊό βρέθηκε ένας Καναδός που ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο επλήγη από ξέσπασμα του συγκεκριμένου ιού τον Απρίλιο, σύμφωνα με αξιωματούχους της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας.

Το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο αποτελεί ένα από τα τέσσερα που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί Βανκούβερ, μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, είχε εμφανίσει ήπια συμπτώματα χανταϊού.

Η ανώτατη υγειονομική αξιωματούχος της επαρχίας δήλωσε ότι οι τέσσερις τους δεν είχαν καμία επαφή με το κοινό από τη στιγμή που έφτασαν στον Καναδά.

Πλέον, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 11, όλα μεταξύ επιβατών του κρουαζιερόπλοιου. Τρεις άνθρωποι που ταξίδεψαν με το πλοίο έχουν πεθάνει, με δύο εκ των οποίων να είναι επιβεβαιωμένο ότι είχαν προσβληθεί από τον ιό.

Η υγειονομική αξιωματούχος της Βρετανικής Κολομβίας, Μπόνι Χένρι, δήλωσε ότι το τεστ του ατόμου βγήκε ως «πιθανώς θετικό» την Παρασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι απομένει ακόμη να επιβεβαιωθεί από ένα εθνικό εργαστήριο μικροβιολογίας.

«Σαφώς, αυτό δεν είναι αυτό που ελπίζαμε, αλλά είναι αυτό για το οποίο είχαμε προετοιμαστεί», δήλωσε η ίδια, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το εθνικό δίκτυο CBC.

«Θέλω να τονίσω ότι ο χανταϊός είναι ένας πολύ διαφορετικός ιός από τους άλλους αναπνευστικούς ιούς που αντιμετωπίζουμε -όπως ο Covid, η γρίπη, η ιλαρά- και παραμένει ένας ιός που δεν θεωρούμε ότι έχει πανδημική δυναμική», πρόσθεσε η Δρ Χένρι.