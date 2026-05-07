Χανταϊός: Το ζευγάρι που βρήκε τον θάνατο είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή

Πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το ζευγάρι από την Ολλανδία που βρήκε τον θάνατο είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή.

To κρουαζιερόπλοιο MV Hondius | AP/Qasem Elhat
Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός – απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου – «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

