Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές και πετροπόλεμος σε διαδηλώσεις αγροτών

Χιλιάδες αγρότες από όλη την Ευρώπη κατέκλυσαν τις Βρυξέλλες με τα τρακτέρ τους, προκαλώντας ένταση και συγκρούσεις με την αστυνομία μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές πέταξαν πατάτες και πέτρες, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα και κανόνια νερού.
Η αστυνομία είχε εγκρίνει μια περιορισμένη κινητοποίηση με έως 50 τρακτέρ, ωστόσο μέχρι το μεσημέρι πάνω από 1.000 οχήματα και περίπου 7.000 αγρότες είχαν φτάσει στην πόλη.
Σε ένα περιστατικό, τρακτέρ κινήθηκε εναντίον αστυνομικών χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ δημοσιογράφοι έγιναν επίσης στόχος επιθέσεων.
Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, τα οποία ζητούν μέτρα για την προστασία της ανταγωνιστικότητας, του εισοδήματος και της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ.
Παράλληλα, εκφράζουν έντονη αντίθεση στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur, προειδοποιώντας ότι τα φθηνά προϊόντα θα πλήξουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς.
Οι εικόνες από διεθνή πρακτορεία καταγράφουν φωτιές, καπνογόνα και οδοφράγματα, με τους αγρότες να κλείνουν κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, την ώρα που οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν την αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία.
- Αυτός είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι κοινές φωτογραφίες τους
- Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία»
- Ρούτσι: «Να πω στον Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε λεφτά για να τα φάμε» - Τι απαντά για το «κίνημα» Καρυστιανού
- Κάτοικος της πιο κρύας πόλης του κόσμου περιγράφει τι φοράει για να βγει στους -50°C
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.