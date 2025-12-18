Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές και πετροπόλεμος σε διαδηλώσεις αγροτών

Χιλιάδες αγρότες από όλη την Ευρώπη κατέκλυσαν τις Βρυξέλλες με τα τρακτέρ τους, προκαλώντας ένταση και συγκρούσεις με την αστυνομία μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές πέταξαν πατάτες και πέτρες, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα και κανόνια νερού.

Η αστυνομία είχε εγκρίνει μια περιορισμένη κινητοποίηση με έως 50 τρακτέρ, ωστόσο μέχρι το μεσημέρι πάνω από 1.000 οχήματα και περίπου 7.000 αγρότες είχαν φτάσει στην πόλη.

Σε ένα περιστατικό, τρακτέρ κινήθηκε εναντίον αστυνομικών χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ δημοσιογράφοι έγιναν επίσης στόχος επιθέσεων.

Premières tensions à Bruxelles, un tracteur force un barrage de police.



Plusieurs milliers d’agriculteurs de toute l'Europe sont attendues aujourd’hui pour une grande manifestation contre la signature du Mercosur, la baisse de la PAC et la taxe carbone. #AgriculteursEnColère pic.twitter.com/rjRajLwU5M — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) December 18, 2025

Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, τα οποία ζητούν μέτρα για την προστασία της ανταγωνιστικότητας, του εισοδήματος και της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ.

Παράλληλα, εκφράζουν έντονη αντίθεση στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur, προειδοποιώντας ότι τα φθηνά προϊόντα θα πλήξουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Οι εικόνες από διεθνή πρακτορεία καταγράφουν φωτιές, καπνογόνα και οδοφράγματα, με τους αγρότες να κλείνουν κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, την ώρα που οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν την αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία.