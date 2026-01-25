Χάος στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία: Καταστροφές, ακυρώσεις πτήσεων και θερμοκρασίες υπό του μηδενός

Η καοκαιρία σαρώνει στις ΗΠΑ και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για «λευκό εφιάλτη διαρκείας». Ήδη Πολιτείες καταγράφουν από την Παρασκευή θερμοκρασία υπό του μηδενός ενώ μάλλον το ψύχος θα διαρκέσει για δέκα μέρες.

Ενδεικτικά Νέα Υόρκη και Τέξας είναι δύο από τις Πολιτείες που έχουν κηρυχθεί σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια στιγμή από την πρεμιέρα της κακοκαιρίας περισσότερες από 4.000 πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, όπως αναφέρει το The Independent Εχθέςμ (24/1) καταιγίδα μετακινήθηκε από τα Νότια Βραχώδη Όρη προς την Ανατολική Ακτή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστά σχολεία και γραφεία αναφέρθηκαν σε όλη τη χώρα, ενώ οι κάτοικοι προετοιμάζονταν για την κακοκαιρία.

Αρκετές πολιτείες αναμενόταν να αντιμετωπίσουν έντονες χιονοπτώσεις, παγετό και θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Οι αισθητές θερμοκρασίες λόγω ανέμου προβλεπόταν να πέσουν έως και στους -45 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες πολιτείες.

*** Several semis involved! #Breakingnews! *** I-55 SB “Major multi-vehicle crash on I-55 southbound near Marston, MO. Several semis were involved, and one appears totaled. Traffic is at a complete standstill as blowing and drifting snow from Winter Storm Fern reduces visibility.… pic.twitter.com/pWmi1ZJupu — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) January 24, 2026

Η Οκλαχόμα, το Κάνσας, το Κεντάκι, η Βιρτζίνια και η Δυτική Βιρτζίνια αναμενόταν να δεχθούν έως και ένα πόδι (περίπου 30 εκατοστά) χιονιού, σύμφωνα με την υπηρεσία. Μεγάλες πόλεις της Ανατολικής Ακτής, όπως η Βοστώνη, η Νέα Υόρκη και η Ουάσινγκτον, D.C., προβλεπόταν επίσης να δεχθούν 12 ίντσες (30 εκατοστά) ή και περισσότερο.

Ζημιές σε δέντρα από εκτεταμένη συσσώρευση πάγου — που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος — καθώς και «εξαιρετικά επικίνδυνες ή αδιάβατες συνθήκες μετακίνησης» προβλέπονταν, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Σε ορισμένες κοινότητες είχαν τεθεί σε ισχύ καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ αναφέρθηκαν άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι κάτοικοι έκαναν αποθέματα ενόψει της καταιγίδας.

