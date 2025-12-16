Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού: Δυο βουλεύτριες πιάστηκαν στα χέρια σε live μετάδοση

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Κονγκρέσο της Πόλης του Μεξικού, όταν δύο γυναίκες βουλευτές πιάστηκαν ...από τα μαλλιά σε ζωντανή μετάδοση, με τους υπόλοιπους βουλευτές να προσπαθούν να τις χωρίσουν.
Η αφορμή του ξεμαλλιάσματος ήρθε όταν ομάδα βουλευτών από το δεξιό Εθνικό Κόμμα Δράσης (PAN) πλησίασε το βήμα του Κογκρέσου προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για πρόταση που προβλέπει την κατάργηση του οργανισμού διαφάνειας της πόλης και την αντικατάστασή του από νέο εποπτικό όργανο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγριος καυγάς με βουλευτές του αριστερού κόμματος Morena, το οποίο διαθέτει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.
Μόλις ηρέμησαν λίγο τα πνέυματα, οι βουλευτές του PAN αποχώρησαν από την αίθουσα ενώ η πλειοψηφία του Morena συνέχισε τη συζήτηση χωρίς να βρίσκεται παρούσα η αντιπολίτευση.
«Δεν είναι μόνο χυδαίο, δεν είναι μόνο επιθετικό, αλλά είναι και λυπηρό το γεγονός ότι αυτό είναι το κυβερνών κόμμα σε αυτή την πόλη», δήλωσε η Ντανιέλα Αλβάρες, βουλευτής του PAN, όταν μίλησε στο βήμα.
Από την πλευρά του Morena, ο εκπρόσωπος Πάουλο Γκαρσία ανέφερε για το περιστατικό: «Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι η αντιπολίτευση καταφεύγει συστηματικά στη βία αντί να παραθέτει επιχειρήματα, όταν δεν είναι σε θέση να συζητήσει».
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- Λιάγκας για πασίγνωστο τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα - Δεν θα παίξω την κολοκυθιά»
- Μιχάλης Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη»
- Αρπάχτηκαν Ουγγαρέζος - Ζαρίφη: «Νομίζεις ότι ό,τι λέμε αφορά εσένα - Πες μας αρχηγέ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.