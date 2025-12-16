Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού: Δυο βουλεύτριες πιάστηκαν στα χέρια σε live μετάδοση

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Κονγκρέσο της Πόλης του Μεξικού, όταν δύο γυναίκες βουλευτές πιάστηκαν ...από τα μαλλιά σε ζωντανή μετάδοση, με τους υπόλοιπους βουλευτές να προσπαθούν να τις χωρίσουν.

Η αφορμή του ξεμαλλιάσματος ήρθε όταν ομάδα βουλευτών από το δεξιό Εθνικό Κόμμα Δράσης (PAN) πλησίασε το βήμα του Κογκρέσου προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για πρόταση που προβλέπει την κατάργηση του οργανισμού διαφάνειας της πόλης και την αντικατάστασή του από νέο εποπτικό όργανο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγριος καυγάς με βουλευτές του αριστερού κόμματος Morena, το οποίο διαθέτει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Μόλις ηρέμησαν λίγο τα πνέυματα, οι βουλευτές του PAN αποχώρησαν από την αίθουσα ενώ η πλειοψηφία του Morena συνέχισε τη συζήτηση χωρίς να βρίσκεται παρούσα η αντιπολίτευση.

This is a real video of a Mexico City Congress session on Monday.



Legislators can be seen shoving each other and pulling hair at the podium.



The opposition party did this to physically block voting on the budget.



What a complete mess and embarrassment.



(apnews on TT) pic.twitter.com/JvcVxHs1wu — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 16, 2025

«Δεν είναι μόνο χυδαίο, δεν είναι μόνο επιθετικό, αλλά είναι και λυπηρό το γεγονός ότι αυτό είναι το κυβερνών κόμμα σε αυτή την πόλη», δήλωσε η Ντανιέλα Αλβάρες, βουλευτής του PAN, όταν μίλησε στο βήμα.

Από την πλευρά του Morena, ο εκπρόσωπος Πάουλο Γκαρσία ανέφερε για το περιστατικό: «Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι η αντιπολίτευση καταφεύγει συστηματικά στη βία αντί να παραθέτει επιχειρήματα, όταν δεν είναι σε θέση να συζητήσει».