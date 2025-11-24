Χάος στο Μέμφις: «Φράκαραν» φυλακές και δικαστήρια από τις συλλήψεις της ομάδας καταπολέμησης εγκλήματος του Τραμπ

Η ειδική ομάδα που συστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση του εγκλήματος στο Μέμφις του Τενεσί έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες συλλήψεις, πιέζοντας το ήδη επιβαρυμένο τοπικό δικαστικό σύστημα και τις υπερπλήρεις φυλακές, με συνέπειες που, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα διαρκέσουν μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Associated Press, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί και τοπικοί αστυνομικοί που συνδέονται με την Ειδική Ομάδα Δράσης για την Ασφάλεια του Μέμφις έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους κυκλοφορίας, έχουν εκτελέσει εντάλματα και έχουν αναζητήσει φυγάδες στην πόλη των περίπου 610.000 κατοίκων.

Περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και έχουν εκδοθεί περισσότερες από 28.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από την ειδική ομάδα δράσης και την αστυνομία του Μέμφις.

Η ειδική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς, υποστηρίζεται από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Μπιλ Λι και άλλους που ελπίζουν ότι η αύξηση των δυνάμεων θα μειώσει την εγκληματικότητα σε μία πόλη που έχει να αντιμετωπίσει βίαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 300 ανθρωποκτονιών πέρυσι και σχεδόν 400 το 2023.

Η εγκληματικότητα να μειώθηκε αλλά η ειδική ομάδα συγκροτήθηκε

Από το 2018 έως το 2024, οι ανθρωποκτονίες στο Μέμφις αυξήθηκαν κατά 33% και οι βαριές σωματικές βλάβες αυξήθηκαν κατά 41%, σύμφωνα με την AH Datalytics, η οποία παρακολουθεί τα εγκλήματα σε ολόκληρη τη χώρα χρησιμοποιώντας τοπικά στοιχεία των αρχών επιβολής του νόμου για τον Δείκτη Εγκληματικότητας σε Πραγματικό Χρόνο.

Ωστόσο, η AH Datalytics ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά μειώθηκαν κατά 20% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, ακόμη και πριν η ειδική ομάδα αρχίσει να λειτουργεί.

Οι αντίπαλοι της ειδικής ομάδας στο Μέμφις, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι μαύροι, λένε ότι στοχεύει τις μειονότητες και εκφοβίζει τους νομοταγείς Λατίνους, μερικοί από τους οποίους έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στη δουλειά και έχουν αλλάξει τις κοινωνικές τους συνήθειες, όπως το να αποφεύγουν να πηγαίνουν στην εκκλησία ή σε εστιατόρια, φοβούμενοι ότι θα παρενοχληθούν και θα συλληφθούν άδικα.

Στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου έδειξαν ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 319 συλλήψεις με διοικητικά εντάλματα, τα οποία αφορούν θέματα μετανάστευσης.

Οι επιπτώσεις έχουν επεκταθεί πέρα από τους δρόμους, στο παλιό δικαστήριο ποινικών υποθέσεων και στη προβληματική φυλακή. Οι αξιωματούχοι ανησυχούν για τις μεγάλες αναμονές στο δικαστήριο τροχαίων παραβάσεων, που αναγκάζουν τους ανθρώπους να χάνουν τη δουλειά τους, και για τα γεμάτα δικάσια του ποινικού δικαστηρίου, που αναγκάζουν τους κρατούμενους να περάσουν επιπλέον ημέρες περιμένοντας την ακρόαση για την αποφυλάκισή τους.

«Το ανθρώπινο κόστος είναι εντυπωσιακό», δήλωσε ο Josh Spickler, εκτελεστικός διευθυντής της Just City, μιας οργάνωσης με έδρα το Μέμφις που υποστηρίζει τη δικαιοσύνη στο ποινικό σύστημα.

Ο δήμαρχος της κομητείας Σέλμπι, στην οποία ανήκει το Μέμφις, έχει ζητήσει περισσότερους δικαστές για να εκδικάσουν υποθέσεις που μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή χρόνια.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας συζητούν το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα δικαστήρια το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα, μια κίνηση που θα βοηθούσε στη διαχείριση του φόρτου εργασίας, αλλά θα κόστιζε περισσότερο.

Εν τω μεταξύ, οι κρατούμενοι της φυλακής της κομητείας Σέλμπι μεταφέρονται σε άλλες εγκαταστάσεις λόγω υπερπληθυσμού, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι κρατούμενοι κοιμούνται σε καρέκλες και οι αξιωματούχοι της φυλακής ζητούν από τους επιτρόπους της κομητείας χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η έλλειψη προσωπικού στις φυλακές.

Αυτά τα ζητήματα προκαλούν ανησυχίες σε ακτιβιστές και αξιωματούχους σχετικά με την ασφάλεια σε μια φυλακή που έχει σημειώσει 65 θανάτους από το 2019, σύμφωνα με την Just City.

Η συσσώρευση υποθέσεων στα δικαστήρια σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι και τα θύματα εγκλημάτων ενδέχεται να περάσουν αδικαιολόγητα πολύ χρόνο ασχολούμενοι με το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης, δήλωσε ο Steve Mulroy, εισαγγελέας της κομητείας.

«Η ανάπτυξη της ειδικής ομάδας θα μπορούσε πιθανώς να είχε γίνει με καλύτερο προγραμματισμό», δήλωσε ο Mulroy, Δημοκρατικός του οποίου το γραφείο συνεργάζεται με την ειδική ομάδα.

«Θα μπορούσε να είχε δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις επιπτώσεις της αύξησης του αριθμού των συλλήψεων».

Σωφρονιστικός αξιωματούχος ζητάει βοήθεια

Κατά τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της ειδικής ομάδας υπήρξαν εκατοντάδες περισσότερες κρατήσεις και καθορισμοί εγγυήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, μια αύξηση περίπου 40% σε κάθε κατηγορία, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της κομητείας.

Η φυλακή, η οποία έχει κανονική χωρητικότητα 2.400 ατόμων, είχε μέσο ημερήσιο πληθυσμό 3.195 κρατουμένων τον Σεπτέμβριο, τον πιο πρόσφατο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Οι αξιωματούχοι της κομητείας δήλωσαν ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί τον Οκτώβριο.

Στα μέσα Νοεμβρίου, 250 κρατούμενοι που δεν χωρούσαν στη φυλακή στεγάζονταν σε άλλες εγκαταστάσεις, σε σύγκριση με 80 τον Νοέμβριο του 2024.

Μερικοί από αυτούς βρίσκονται εκτός της κομητείας Shelby, γεγονός που δυσκολεύει τις επισκέψεις των δικηγόρων και των συγγενών και αυξάνει το κόστος μεταφοράς των κατηγορουμένων στο Μέμφις για τις ακροάσεις.

Σε επιστολή προς τους επιτρόπους, ο αρχιφύλακας Kirk Fields ζήτησε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε έκτακτα κονδύλια, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι κρατούμενοι σημαίνουν περισσότερες δαπάνες για τροφή, ρουχισμό, κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη.

Βοήθεια για τα δικαστήρια

Ένα ζήτημα είναι αν υπάρχουν αρκετοί δικαστές για να εκδικάσουν τις υποθέσεις, ειδικά μετά την κατάργηση δύο θέσεων δικαστών από τους νομοθέτες κατά τη διάρκεια της περσινής συνόδου.

Στις 31 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος της κομητείας Shelby, Lee Harris, έγραψε στους αξιωματούχους των κρατικών δικαστηρίων ζητώντας επιπλέον δικαστές, λέγοντας ότι η κομητεία προετοιμάζεται για τη σύλληψη τουλάχιστον 3.500 έως 5.000 ατόμων.

Οι περισσότερες συλλήψεις αυξάνουν τα έξοδα των φυλακών και την πιθανή πρόσληψη περισσότερων δημόσιων υπερασπιστών, εισαγγελέων και υπαλλήλων φυλακών, έγραψε. «Αυτό θέτει την κομητεία Shelby σε εξαιρετικά οικονομικό κίνδυνο», έγραψε ο Harris.

Η απάντηση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Τενεσί ανέφερε ότι, ενώ οι δικαστές των κατώτερων δικαστηρίων ανέφεραν ότι δεν είναι απαραίτητοι περισσότεροι δικαστές αυτή τη στιγμή, έχει ορίσει δύο ανώτερους δικαστές για να βοηθήσουν σε περίπτωση που χρειαστούν.

«Μέρος αυτού είναι να κατανοήσουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τους επόμενους μήνες και στη συνέχεια να αναπτύξουμε μια στρατηγική», δήλωσε ο κυβερνήτης νωρίτερα αυτό το μήνα, σημειώνοντας ότι η πολιτεία παρακολουθεί την κατάσταση.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν προτείνει συνεδριάσεις του δικαστηρίου το Σάββατο και νυχτερινές συνεδριάσεις δύο ή τρεις νύχτες την εβδομάδα, δήλωσε ο Mulroy.

Έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν μια δομή όπου θα μπορούν να παραδίδονται άτομα που αντιμετωπίζουν εντάλματα για πλημμελήματα, προκειμένου να βοηθήσουν στην εκκαθάρισή τους.

Το γραφείο του Mulroy επανεξετάζει επίσης εάν η κράτηση είναι απαραίτητη για άτομα που έχουν φυλακιστεί σε εκατοντάδες υποθέσεις χαμηλού επιπέδου. Αν δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αποτελούν κίνδυνο για την κοινότητα ή ότι υπάρχει κίνδυνος να διαφύγουν, και βρίσκονται εκεί μόνο επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν την εγγύηση, μπορούμε να το επανεξετάσουμε», έγραψε.

Η ειδική ομάδα ισχυρίζεται ότι είναι αποτελεσματική

Ο Ryan Guay, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της ειδικής ομάδας, δήλωσε στο Associated Press ότι ο μεγάλος αριθμός συλλήψεων αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

«Αναγνωρίζουμε ότι αυτή η επιτυχία δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις στο ευρύτερο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων και των σωφρονιστικών ιδρυμάτων», δήλωσε ο Guay.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών δήλωσε ότι θέτει στη διάθεση της ειδικής ομάδας ένα δορυφορικό στρατόπεδο φυλακών. Το γραφείο δήλωσε ότι το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Shelby θα αναλάβει την εποπτεία της εγκατάστασης. Εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη αρνήθηκε να σχολιάσει την τοποθεσία του στρατοπέδου, επικαλούμενος λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.