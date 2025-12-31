Χαράζοντας τα νέα σύνορα στην Ουκρανία: Όταν ο Ζελένσκι ήταν έτοιμος και για παραχώρηση εδαφών

Όλο το παρασκήνιο της κρίσιμης συνάντησης σε ξενοδοχείο στην Τζέντα, κατά την οποία χαράχτηκαν τα νέα σύνορα στην Ουκρανία περιγράφει δημοσίευμα των New York Times.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στα όσα έγιναν στην αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο.

Στις 11 Μαρτίου, ο Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε σε μια αίθουσα συνεδριάσεων σε ένα ξενοδοχείο στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και άπλωσε ένα μεγάλο χάρτη της Ουκρανίας πάνω στο τραπέζι, αναφέρει το δημοσίευμα και συμπληρώνει:

Ο χάρτης απεικόνιζε τη γραμμή επαφής των δύο στρατών - τη γραμμή που χωρίζει τη χώρα μεταξύ των εδαφών που ελέγχουν η Ουκρανία και η Ρωσία.

«Θέλω να μάθω ποια είναι τα απόλυτα όρια σας. Τι πρέπει να έχετε για να επιβιώσετε ως χώρα;», φέρεται να ρώτησε τους Ουκρανούς ο Ρούμπιο, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που ήταν παρών.

Οι Ουκρανοί συμφώνησαν γρήγορα με την έκκληση του Τραμπ για άμεση γενική εκεχειρία 30 ημερών. Τώρα, καθώς η ομάδα στεκόταν κοιτάζοντας τον χάρτη της Ουκρανίας, ο Μάικλ Γουόλτς, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, έδωσε στον Ουκρανό ΥΠΕΞ, Ρουστέμ Ουμέροφ, ένα σκούρο μπλε μαρκαδόρο και του είπε: «Ξεκινήστε να σχεδιάζετε».

Χαράζοντας νέα σύνορα για την Ουκρανία

Ο Ουμέροφ χάραξε τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και στη συνέχεια ακολούθησε τη γραμμή επαφής μέσω των περιφερειών Χάρκοβο, Λουγκάνσκ, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Στη συνέχεια, κύκλωσε τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης. Σύμφωνα με έναν Ουκρανό αξιωματούχο, ο Ουμέροφ προειδοποίησε ότι οι Ρώσοι δεν συντηρούσαν τον σταθμό, διακινδυνεύοντας «πυρηνική καταστροφή». Η Ουκρανία ήθελε να τον πάρει πίσω.

Τέλος, έδειξε το Κινμπουρν Σπιτ, μια λωρίδα γης που προεξέχει στη Μαύρη Θάλασσα, η ανάκτηση του ελέγχου της οποίας, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, θα επέτρεπε στα ουκρανικά πλοία να εισέρχονται και να εξέρχονται από τα ναυπηγεία του Μικολάιβ.

«Η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι παραχώρησε το 20% της Ουκρανίας»

Ουκρανική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένη να αποδεχτεί μια συμφωνία που θα σταματούσε τον πόλεμο στην τρέχουσα γραμμή του μετώπου, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε δύο περιοχές ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών του πολέμου, ο Ζελένσκι είχε ορκιστεί ξανά και ξανά ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα πολεμούσαν μέχρι να ανακτήσουν τα κλεμμένα εδάφη τους. Αυτή ήταν πολιτικά η πιο αδύνατη κόκκινη γραμμή του.

Εδώ, λοιπόν, ήταν η στιγμή της ανατροπής, όπως θυμήθηκε ένας Αμερικανός αξιωματούχος «η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι, μέσω των ανθρώπων του, είπε ότι, για να επιτευχθεί ειρήνη, είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει το 20% της χώρας του».

Οι Ουκρανοί, είπαν μεταξύ τους οι σύμβουλοι του Τραμπ, ήταν πλέον «στη γωνία». Αργότερα την ίδια μέρα ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξαναρχίσει η βοήθεια και οι σύμβουλοί του συνέταξαν τους όρους της συμφωνίας.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η Ουκρανία θα έχανε εδάφη κατά μήκος της γραμμής που είχε χαράξει ο Ουμέροφ. Ενώ η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τραμπ θα εμπόδιζε την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ο πυρηνικός σταθμός θα λειτουργούσε από τις ΗΠΑ ή από έναν διεθνή οργανισμό και οι Αμερικανοί θα ζητούσαν από τη Ρωσία να επιστρέψει το Κινμπουρν Σπιτ.

Το ζήτημα της Κριμαίας

Στη συνέχεια υπήρχε το ζήτημα της Κριμαίας. Η αποδοχή της ως ρωσικής, σύμφωνα με τη λογική της ομάδας του Τραμπ, θα ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για τον Πούτιν.

Θα ήταν επίσης ένα από τα πιο δύσκολα να αποδεχθούν οι Ουκρανοί. Η απλή πρόταση, στην αρχή των συνομιλιών, είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ουμέροφ.

«Δεν μπορείτε να πιστέψετε τη ρωσική προπαγάνδα, γιατί θα σας πουν ότι η Κριμαία δεν είναι ουκρανική, ότι ήταν πάντα ρωσική», είπε και συνέχισε: «Και είμαι εδώ για να σας πω ότι είμαι Κριμαίος Τατάρος και η Κριμαία είναι ουκρανική».

Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε στους Ουκρανούς ότι ο Τραμπ δεν θα ζητούσε από αυτούς ούτε από τους Ευρωπαίους να αναγνωρίσουν τον ισχυρισμό των Ρώσων. «Θα είμαστε οι μόνοι», είπε.

Οι Αμερικανοί κατανοούσαν τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις των Ουκρανών. Αλλά, όπως θυμήθηκε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, «η συγκεκριμένη ερώτηση που τους κάναμε ήταν: "Θα αποχωρήσετε εξαιτίας αυτού;". Και εκείνοι απάντησαν: "Όχι"».

Ήταν στη μέση των συνομιλιών που ο κ. Τραμπ έκανε επίσημο τον ρόλο του Κέλογκ, δημοσιεύοντας στο Truth Social ότι ήταν πλέον «Ειδικός Απεσταλμένος στην Ουκρανία».

Ο Κέλογκ θα προσπαθούσε να παρηγορήσει τους Ουκρανούς, συμβουλεύοντάς τους να σκεφτούν τη Γερμανία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρισμένη μεταξύ της Δύσης που ήταν σύμμαχος των ΗΠΑ και της Ανατολής που ήταν σύμμαχος της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι Ρώσοι μπορεί να κατακτήσουν σήμερα την Κριμαία και μεγάλες εκτάσεις της Ανατολής, αλλά στο μέλλον η Ουκρανία θα μπορούσε να επανενωθεί.

Τώρα η μπάλα ήταν στο γήπεδο των Ρώσων. Και αν ο Πούτιν αρνιόταν να παίξει; «Τότε θα έχει ένα πρόβλημα με τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Ρούμπιο στους Ουκρανούς στη Τζέντα.

Οι Αμερικανοί μπορεί να ένιωθαν άνετα να εκφοβίζουν τους Ουκρανούς. Αλλά για να πείσουν τον Πούτιν να παίξει, θεώρησαν ότι χρειαζόταν μια πιο ήπια προσέγγιση.