Κίεβο - Τραμπ συζήτησαν για αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία: Έτοιμος να δει τον Πούτιν ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (30/12) πως το Κίεβο συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής WhatsApp ότι το Κίεβο δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.

Επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο και η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», που αποτελείται από χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι σύμβουλοι επί θεμάτων ασφαλείας των εν λόγω χωρών θα συναντηθούν στην Ουκρανία στις 3 Ιανουαρίου και εν συνεχεία οι ηγέτες τους στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.

Η Συμμαχία των Προθύμων, της οποίας ηγούνται η Βρετανία και η Γαλλία, περιλαμβάνει περισσότερες από 30 χώρες, αν και δεν είναι άμεσα σαφές ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις.

«Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του (Αμερικανού) προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ για την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν σε όλα τα αποτελεσματικά σχήματα. Δεν θα χάσουμε ούτε μια μέρα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Γαλλία: «Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία Πούτιν»

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πηγή που είναι κοντά στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι από μόνη της μια πράξη ανυπακοής ενάντια στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ» πρόσθεσε η πηγή.