Χάρι και Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία αλλά όχι και στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζουν να επιστρέψουν στην Βρετανία αργότερα αυτόν τον μήνα μαζί με τα δύο παιδιά τους, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Άρτσι, 7 ετών, και η Λίλιμπετ, 5, αναμένεται να ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο.

Η οικογένεια θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία, εκτός βασιλικών κτημάτων, ενώ η ακριβής τοποθεσία και το σχολείο των παιδιών δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδια του ζευγαριού την Κυριακή και, όπως αναφέρουν πηγές βρετανικών μέσων, βλέπει θετικά την προοπτική να περνά περισσότερο χρόνο με τον γιο του και τα εγγόνια του σε ιδιωτικό επίπεδο.

Η επιστροφή, ωστόσο, δεν σημαίνει επάνοδο του ζεύγους Σάσεξ σε επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και ιδιώτες.

Το ζευγάρι αναμένεται να διατηρήσει την κατοικία του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια και το σπίτι του στην Πορτογαλία.

Η επιστροφή στη Βρετανία έρχεται μετά από μια περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης του πρίγκηπα Χάρι με τον πατέρα του, ενώ οι σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ εξακολουθούν, σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, να είναι τεταμένες.

Το θέμα παραμένει σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής εκπρόσωποι του Χάρι και της Μέγκαν δεν έχουν κάνει επίσημη δήλωση.