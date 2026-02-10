Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Δεν άφησαν Ουκρανό αθλητή να φορέσει κράνος με θύματα του πολέμου - Ο λόγος

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Ουκρανός αθλητής του skeleton, Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία, καθώς υποστήριξε ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) τού απαγόρευσε να φορέσει κράνος, στο οποίο απεικονίζονται άνθρωποι που σκοτώθηκαν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο 26χρονος αθλητής δήλωσε ότι αυτή η απόφαση απαγόρευσης, την οποία χαρακτήρισε ως «σπαρακτική», τέθηκε σε ισχύ τόσο για τις επίσημες προπονήσεις, όσο και τους αγώνες, προσθέτοντας ότι η ΔΟΕ τού απαγόρευσε ρητά τη χρήση του συγκεκριμένου κράνους.

Ο Χερασκέβιτς είχε εμφανιστεί να φοράει το κράνος σε προπόνηση και πριν από την έναρξη των Αγώνων, είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει την παρουσία του στην Ιταλία ως πλατφόρμα υπενθύμισης του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η αίσθηση που έχω είναι ότι η ΔΟΕ προδίδει τους αθλητές που υπήρξαν μέρος του Ολυμπιακού κινήματος. Δεν τους επιτρέπει να τιμηθούν στον αθλητικό χώρο, όπου αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν ποτέ να επιστρέψουν».

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Ουκρανός αθλητής αποκάλυψε ότι πολλοί από όσους αναπαριστώνται ήταν ενεργοί αθλητές, μεταξύ των οποίων η έφηβη αρσιβαρίστρια Αλίνα Περεγκούντοβα, ο πυγμάχος Παύλο Ισένκο και ο παίκτης χόκεϊ επί πάγου Αλεξέι Λογκίνοφ. Όπως σημείωσε, ορισμένοι από αυτούς ήταν και προσωπικοί του φίλοι.

Σύμφωνα με τον Χερασκέβιτς, ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ που του ανακοίνωσε την απόφαση επικαλέστηκε τον κανόνα 50 του Ολυμπιακού Χάρτη. Όπως αναφέρει και το BBC, το άρθρο 50.2 ορίζει ότι: «Δεν επιτρέπεται καμία μορφή διαδήλωσης ή πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής προπαγάνδας σε οποιονδήποτε Ολυμπιακό χώρο, εγκατάσταση ή άλλη περιοχή».

Η απάντηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν ότι δεν είχε λάβει επίσημο αίτημα για τη χρήση του συγκεκριμένου κράνους στο αγώνισμα του skeleton, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 12 Φεβρουαρίου.