Ένα ρεκόρ που κανείς δεν περίμενε να σπάσουν οι αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 είναι ο αριθμός των προφυλακτικών που καταναλώθηκαν σε μόλις τρεις ημέρες, όπως μεταδίδει η La Stampa.

«Τα αποθέματα τελείωσαν σε μόλις τρεις ημέρες», δήλωσε ένας αθλητής, διατηρώντας την ανωνυμία του για ευνόητους λόγους, στην ιταλική εφημερίδα. «Μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν περισσότερα, αλλά ποιος ξέρει πότε», πρόσθεσε.

Ο ίδιος μάλιστα δεν δίστασε να κατηγορήσει τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων, ότι δεν ήταν «ιδιαίτερα γενναιόδωροι με τους αριθμούς».

«Στο Παρίσι, οι αθλητές έλαβαν 300.000 προφυλακτικά — δύο την ημέρα ο καθένας — αλλά οι αριθμοί για αυτούς τους Χειμερινούς Αγώνες ήταν σημαντικά χαμηλότεροι: ούτε καν 10.000», αναφέρει το ρεπορτάζ της La Stampa.

Σε αυτό το σημείο πάντως πρέπει να συνυπολογίσουμε πως στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας, αγωνίζονται κάτω από 3.000 αθλητές, σε σύγκριση με τους περίπου 10.500 στους Αγώνες του Παρισιού πριν από δύο χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Λομβαρδίας, Attilio Fontana, επέμεινε ότι το θέμα δεν πρέπει να αποτελεί αιτία αμηχανίας. «Ναι, παρέχουμε δωρεάν προφυλακτικά στους αθλητές στο Ολυμπιακό χωριό», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν αυτό φαίνεται περίεργο σε κάποιους, δεν γνωρίζουν την καθιερωμένη Ολυμπιακή πρακτική. Ξεκίνησε στη Σεούλ το 1988 για να ευαισθητοποιήσει τους αθλητές και τους νέους σχετικά με την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων — ένα θέμα που δεν πρέπει να προκαλεί αμηχανία», πρόσθεσε.