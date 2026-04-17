Χεζμπολάχ: «Δεν θα αφοπλισοτούμε ποτέ μα ποτέ - Είμαστε δύο ψυχές σε ένα σώμα με το Ιράν»

Ο ανώτερος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Γουαφίκ Σάφα, δήλωσε σήμερα (17/4) ότι η Χεζμπολάχ δεν θα αφοπλιστεί «ποτέ, μα ποτέ», λίγες ώρες πριν από την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Παράλληλα σημείωσε ότι «Λίβανος και Ιράν λειτουργούν ως ένα».

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί θεμελιώδες αίτημα σε περαιτέρω συνομιλίες με την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Ερωτηθείς για τον αφοπλισμό, ο Σάφα απάντησε: «Όχι μέχρι μια πραγματική εκεχειρία, μια πραγματική. Όχι μέχρι την αποχώρηση του Ισραήλ. Πριν από την επιστροφή των κρατουμένων, πριν από την επιστροφή των εκτοπισμένων και πριν από την ανοικοδόμηση. Μέχρι τότε, δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για τα όπλα της Χεζμπολάχ».

Στη συνέχεια ο Γουαφίκ Σάφα δήλωσε στο BBC: «Η Χεζμπολάχ και το Ιράν είναι δύο ψυχές σε ένα σώμα», είπε ο Σάφα. «Δεν μπορεί να υπάρξει Χεζμπολάχ χωρίς το Ιράν και ούτε Ιράν χωρίς τη Χεζμπολάχ», είπε, περιγράφοντας τη σχέση ως «θρησκευτική, νομική και ιδεολογική».

Αίζει να σημειωθεί ότι, η Χεζμπολάχ, μια σιιτική μουσουλμανική πολιτική και στρατιωτική ομάδα, αντιτίθεται στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και πολλές άλλες χώρες.

Η ομάδα εντάχθηκε στην τελευταία σύγκρουση εκτοξεύοντας πυραύλους στο Ισραήλ στις αρχές Μαρτίου, λέγοντας ότι ανταποδίδουν τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και τις σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τον τελευταίο τους πόλεμο τον Νοέμβριο του 2024. Το Ισραήλ απάντησε με έντονες αεροπορικές επιδρομές και μια ακόμη χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι η εκστρατεία του θα συνεχιζόταν μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

Ερωτηθείς αν η Χεζμπολάχ έδινε προτεραιότητα στα συμφέροντα των ανθρώπων στον Λίβανο ή στο Ιράν, ο Σάφα, απάντησε: «Φυσικά, η Χεζμπολάχ εξετάζει τα συμφέροντα του Λιβάνου».

Υποστήριξε ότι η ιρανική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης για κατάπαυση του πυρός, είχε βοηθήσει τον Λίβανο στην τρέχουσα σύγκρουση. Αλλά πολλοί Λιβανέζοι - συμπεριλαμβανομένων ατόμων με τα οποία μίλησε το BBC κατά τη διάρκεια πρόσφατων ρεπορτάζ - λένε ότι θέλουν η ομάδα να αφοπλιστεί και την κατηγορούν ότι σύρει τη χώρα σε σύγκρουση.

Και με τη Χεζμπολάχ να αρνείται να αφοπλιστεί και να επιμένει σε ευρύτερους όρους, και το Ισραήλ να διατηρεί τις απαιτήσεις ασφαλείας του, οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός μπορεί να αποδειχθεί μόνο μια παύση σε μια πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση.