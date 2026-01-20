Χιλή: Ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη - Τρίτη ημέρα που καίνε οι φωτιές

Την τρίτη ημέρα των φονικών πυρκαγιών που σαρώνουν τη νότια Χιλή, η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη χθες Δευτέρα, με την εμφάνιση νέων εστιών να περιπλέκει το έργο των πυροσβεστών εν μέσω του θέρους του νότιου ημισφαιρίου.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους ταχύτητας 70 και πλέον χ.α.ώ. στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, κάπου 500 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων που ανακοινώθηκε χθες βράδυ από τον υπουργό Εσωτερικών Άλβαρο Ελισάλδε έκανε λόγο για 20 νεκρούς, από 19 προηγουμένως.

Φωτιές στη Χιλή: Πάνω από 1500 οι πυροπαθείς

Οι πυροπαθείς είναι κάπου 1.500, καθώς πάνω από 1.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σχεδόν 350.000 στρέμματα γης κάηκαν, συνοικίες και ακόμη και ολόκληρες πόλεις μετατράπηκαν σε αποκαΐδια, σβήστηκαν από τον χάρτη.

«Καταφέραμε να ελέγξουμε ή να περιορίσουμε μέρος των πυρκαγιών. Κάποιες όμως παραμένουν πολύ ενεργές και δίνουμε εντατική μάχη», συνόψισε ο χιλιανός πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς σε περιοδεία του στον νομό Νιούμπλε.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν γύρω στους 25° Κελσίου χθες, ήταν χαμηλότερες από αυτές του σαββατοκύριακου.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους επισήμανε την «εμφάνιση νέων εστιών φωτιάς στον νομό Αραουκανία, που οπωσδήποτε περιπλέκει την κατανομή των δυνάμεων».

Η Αραουκανία βρίσκεται νότια από την Μπιομπίο. Σύμφωνα με την εθνική εταιρεία δασών (CONAF), 14.000 στρέμματα καίγονταν χθες.