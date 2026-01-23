Χιλή: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη φονική φωτιά με πάνω από 20 θανάτους

Η εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ τη σύλληψη αυτού που χαρακτήρισε τον βασικό ύποπτο για τη δασική πυρκαγιά η οποία προκάλεσε τους περισσότερους από τους 21 θανάτους στη νότια Χιλή, όπου οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες από το Σάββατο.

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση «ενήλικο ο οποίος εμπλέκεται στην πυρκαγιά», δήλωσε στον Τύπο η Μαρσέλα Καρταχένα, εισαγγελική λειτουργός στον νομό Μπιομπίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι--21ος θάνατος καταγράφτηκε στον γειτονικό νομό Νιούμπλε.

Εμπρησμός πίσω από τις φωτιές στη Χιλή

Από την αρχή της εβδομάδας, οι αρχές είχαν ανακοινώσει άλλες τρεις συλλήψεις υπόπτων, ο ένας από τους οποίους αφέθηκε ελεύθερος. Οι αρχές θεωρούν ότι οι φωτιές οφείλονταν σε εμπρησμούς και δίνουν προτεραιότητα σε αυτό το σενάριο.

«Πρόκειται για καθαρή μοχθηρία», για πρόθεση «να προκληθεί κακό, δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φελίσια Λάρα, 68 ετών, κάτοικος στην Πούντα Πάρα, στον νομό Μπιομπίο, το σπίτι της οποίας καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας που συνελήφθη είναι Χιλιανός, 39 ετών, με ποινικό μητρώο για επιθέσεις και πρόκληση «σοβαρών σωματικών βλαβών» και παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη βιομηχανική και την πνευματική ιδιοκτησία.