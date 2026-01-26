Χιόνια και ψύχος στις ΗΠΑ: 20 νεκροί από την κακοκαιρία - Τι λένε ομογενείς για την κατάσταση

Φονικός είναι ο χιονιάς και το πολικό ψύχος που πλήττουν τις ΗΠΑ, με ομογενείς να περιγράφουν τις πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνουν. Όπως έχουν καταγράψει Έλληνες που ζουν στην περιοχή, τμήμα του ποταμού Χάντσον έχει καλυφθεί με πάγο.

Όπως λέει Ελληνίδα για την κακοκαιρία που «χτυπά» τις ΗΠΑ από την Κυριακή «έχουν παγώσει τα ποταμάκια, η θερμοκρασία βρίσκεται στους 5 βαθμούς Κελσίου».

Πολλά είναι και τα προβλήματα που προκαλεί το ψύχος στους κατοίκους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται Έλληνες. Μια κάτοικος της Νέας Υόρκης τράβηξε βίντεο τη χιονισμένη αυλή της, ενώ υπάρχουν αρκετές διακοπές ρεύματος και τα ράφια στα σουπερμάρκετ έχουν αδειάσει.

Άλλη Ελληνίδα, κάτοικος Νέας Υόρκης περιγράφει την κατάσταση λέγοντας χαρακτηριστικά: «δεν μπορούμε να μετακινηθούμε και γίνονται όλα ηλεκτρονικά».

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους το κύμα ψύχους αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Ο αριθμός των νεκρών από την κακοκαιρία ανέρχεται στους 20 καθώς λόγω των καιρικών φαινομένων κατέπεσε ιδιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 8 άτομα, εκ των οποίων τα 7 έχασαν τη ζωή τους.