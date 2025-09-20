Χήρα Κερκ: Αναλαμβάνει θέση CEO στον οργανισμό που ίδρυσε ο σύζυγός της

Η Έρικα Κερκ διορίστηκε Διευθύνουσα Σύμβουλος της Turning Point USA, αναλαμβάνοντας επίσημα τον οργανισμό που ίδρυσε και ηγήθηκε ο σύζυγός της, Τσάρλι Κερκ μέχρι τη δολοφονία του.

Η χήρα του ακροδεξιού podcaster Τσάρλι Κερκ πραγματοποίησε την υπόσχεσή της να συνεχίσει το έργο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο άντρας της, όταν έπεσε νεκρός από σφαίρα στον λαιμό σε ομιλία του στην Utah.

Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού σε μια ανάρτηση στο X. Η ανάρτηση ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ είχε γνωστοποιήσει σε προηγούμενες συζητήσεις ότι «αυτό ήθελε σε περίπτωση θανάτου του».

«Δεν θα παραδοθούμε ούτε θα γονατίσουμε μπροστά στο κακό», ανέφεραν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε μια δήλωση. «Θα συνεχίσουμε».

Ο Τσάρλι Κερκ συνίδρυσε την Turning Point USA το 2012 και την μετέτρεψε σε έναν από τους πιο σημαντικούς συντηρητικούς οργανισμούς, κινητοποιώντας πλήθος νέων προς το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η Κερκ δήλωσε ότι είναι αφοσιωμένη στη συνέχιση του έργου του συζύγου της και της κληρονομιάς του.

«Προς όλους όσους ακούν απόψε σε όλη την Αμερική, το κίνημα που έχτισε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει», είπε η Κερκ στις δηλώσεις της στις 12 Σεπτεμβρίου.

«Η αποστολή του συζύγου μου δεν θα τελειώσει, ούτε για μια στιγμή», είπε, υποσχόμενη να συνεχίσει το American Comeback Tour στις πανεπιστημιουπόλεις που έχει προγραμματιστεί για αυτό το φθινόπωρο ο Τσάρλι Κέρκ.



The Turning Point Board has unanimously elected Erika Kirk as the new CEO and Chair of the Board.



In prior discussions, Charlie expressed to multiple executives that this is what he wanted in the event of his death. pic.twitter.com/PazORgiHWP — Turning Point USA (@TPUSA) September 18, 2025