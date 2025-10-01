Χίθροου: Εκκενώθηκε τριώροφο πάρκινγκ μετά από φωτιά

Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο Χίθροου, στο Λονδίνο προκαλώντας καθυστερήσεις και εκτροπές στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, σε ένα πολυώροφο πάρκινγκ στο Terminal 3 του αεροδρομίου Χίθροου.κ.

Οι υπηρεσίες πυρόσβεσης ενημέρωσαν ότι η κύρια σήραγγα που οδηγεί στα terminals 1, 2 και 3 του Χίθροου είναι αυτή τη στιγμή κλειστή, ενώ τα συνεργεία προσπαθούν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Το ίδιο το αεροδρόμιο παραμένει πλήρως λειτουργικό.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χίθροου δήλωσε: «Νωρίτερα σήμερα το πρωί, οι ομάδες μας ανταποκρίθηκαν σε μια μικρή φωτιά σε όχημα στο πολυώροφο πάρκινγκ του Terminal 3.

Το πάρκινγκ είναι προσωρινά κλειστό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κάποια συμφόρηση στους γύρω δρόμους.

Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και όλα τα άλλα πάρκινγκ στο Χίθροου λειτουργούν κανονικά. Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για την όποια ταλαιπωρία.»

Τα λεωφορεία που ταξιδεύουν προς το Χίθροου σήμερα το πρωί αναγκάστηκαν επίσης να τερματίσουν τη διαδρομή τους.

Η εταιρεία Arriva Herts and Essex ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο X: «Καλημέρα, λόγω πυρκαγιάς στο Χίθροου, η υπηρεσία 724 δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τη στάση Greenways ή τη στάση Lees Road και στις δύο κατευθύνσεις. Τα λεωφορεία θα τερματίζουν και θα ξεκινούν από το Terminal 5.»

🇬🇧 EXPLODING CAR SHUTS DOWN HEATHROW AIRPORT



An electric vehicle exploded in flames at Heathrow’s Terminal 3 car park, sending plumes of smoke across the airport.



The tunnel to Terminals 2 and 3 is now closed, buses are bailing out, and the 724 route is straight-up ghosting key… https://t.co/ZrtRYS5gIT pic.twitter.com/EUMRRA3x4b — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2025

Πηγή: Independent