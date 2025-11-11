Το Χόλιγουντ πάει Βατικανό για τον Πάπα Λέων - Η λίστα των καλεσμένων

Άρωμα Χόλιγουντ φέρνει ο διάδοχος του Πάπα Φραγκίσκου και πρώτος Πάπας από τις ΗΠΑ στο Βατικανό προγραμματίζοντας συνάντηση με ηθοποιούς και σκηνοθέτες στις 15 Νοεμβρίου. Στους προσκεκλημένους του Πάπα Λέων συμπεριλαμβάνονται η βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ, ο Άνταμ Σκοτ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Σπάικ Λι, ο Κρις Πάιν, ο σκηνοθέτης του «Mad Max» Τζορτζ Μίλερ, και ο σκηνοθέτης του «Drugstore Cowboy» Γκας Βαν Σαντ.

Άλισον Μπρι, Ντέιβ Φράνκο, Βίγκο Μόρτενσεν και ο σκηνοθέτης του «American History X» Τόνι Κέι, είναι επίσης μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να συναντηθούν με τον ποντίφικα.

Ο Πάπας «εξέφρασε την επιθυμία του να εμβαθύνει τον διάλογο με τον κόσμο του κινηματογράφου... διερευνώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργικότητα στην αποστολή της Εκκλησίας και στην προώθηση των ανθρώπινων αξιών», ανέφερε το Βατικανό σε ανακοίνωσή του στις 10 Νοεμβρίου.

Στις παπικές εκδηλώσεις συχνά συμμετέχουν υψηλόβαθμοι Καθολικοί καρδινάλιοι, αλλά σπάνια συμμετέχουν αστέρες του Χόλιγουντ.

Ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος, ωστόσο, είχε διοργανώσει μια εκδήλωση στο Βατικανό τον Ιούνιο του 2024 για κωμικούς, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών παρουσιαστών βραδινών εκπομπών Κόναν Ο'Μπράιεν, Στίβεν Κόλμπερτ και Τζίμι Φάλον.

Οι αγαπημένες ταινίες του Πάπα Λέων

Πριν από τη νέα εκδήλωση, το Βατικανό μοιράστηκε τέσσερις από τις αγαπημένες ταινίες του Πάπα: «It's a Wonderful Life» (1946), «The Sound of Music» (1965), «Ordinary People» (1980) και «Life Is Beautiful» (1997).

Η συνάντηση του Πάπα με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε ο πρώτος σταρ του Χόλιγουντ που είχε ιδιωτική ακρόαση με τον Πάπα μαζί με την κόρη του Ντρένα. Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας τους ο Ποντίφικας τού χάρισε ένα ροζάριο.

Η συνάντηση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τον Πάπα Λέων. | Instagram/ drenadeniro





