Ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας φωτιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 44 νεκρούς, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης το πρωί.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

Περίπου 900 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί σε προσωρινά καταφύγια μετά την πιο θανατηφόρα πυρκαγιά του Χονγκ Κονγκ εδώ και χρόνια που ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, στην περιοχή Tai Po.

Οι αρχηγοί της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη φωτιά δυσκόλεψαν τα συνεργεία να οργανώσουν επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Λι δήλωσε ότι η πυρκαγιά «τίθεται υπό έλεγχο» λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Τα αρχεία δείχνουν ότι το οικόπεδο του Wang Fuk Court αποτελούνταν από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα που στέγαζαν περίπου 4.800 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλικιωμένων. Χτίστηκε τη δεκαετία του 1980 και πρόσφατα υποβλήθηκε σε ριζική ανακαίνιση.