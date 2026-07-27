Χονγκ Κονγκ: Η στιγμή που ο τυφώνας Νουλ γκρεμίζει σκαλωσιά σε κτίριο

Ο τυφώνας Noul έπληξε τη νότια Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, την Κυριακή (26 Ιουλίου), φέρνοντας μαζί του ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Ο τυφώνας, τον οποίο τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ως τον ισχυρότερο που έπληξε την ξηρά φέτος , είχε ως αποτέλεσμα την εκκένωση περισσότερων από 715.000 ανθρώπων από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Στις εικόνες που καταγράφηκαν στο Χονγκ Κονγκ, η καταρρευση μιας τεράστιας σκαλωσιάς σε ένα ψηλό υπό κατασκευή κτίριο να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος κάνει τον γύρο του κόσμου.

Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.