Το Χονγκ Κονγκ καταργεί τα «διαμερίσματα-φέρετρα»: Τέλος τα σπίτια κάτω των 8 τ.μ.

Με νομοσχέδιο, στην ουσία εντολή από την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ απαγορεύει τα διαμερίσματα μικρότερα των 8 τετραγωνικών μέτρων, γνωστά ως «σπίτια-φέρετρα», με τις τοπικές Αρχές να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα.
Σύμφωνα με το Bloomberg, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Χονγκ Κονγκ ζουν σε διαμερίσματα χωρισμένα σε στενά δωμάτια, συνθέτοντας, στην ουσία, ένα δυστοπικό περιβάλλον διαβίωσης.
Οι συνθήκες είναι συχνά αξιοθρήνητες: σε ορισμένες περιπτώσεις, με την τουαλέτα δίπλα στην κουζίνα.
Ιδιαίτερα διαβόητα έχουν γίνει τα λεγόμενα «σπίτια-φέρετρα» – χώροι που κυμαίνονται από 1,4 έως 1,7 τετραγωνικά μέτρα, αρκετά μόνο για να ξαπλώσει κανείς και να αποθηκεύσει μερικά προσωπικά αντικείμενα.
Κατά τα άλλα, μετανάστες, εργάτες, φοιτητές και νέοι επαγγελματίες είναι αυτοί που συνήθως ζουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, μεταφέρει σχετικά το Bloomberg για τα διαμερίσματα στο Χονγκ Κονγκ.
Με πληροφορίες από Bloomberg
