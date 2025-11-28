Χονγκ Κονγκ: Νέος εφιαλτικός απολογισμός - Στους 128 οι νεκροί από τη φωτιά

Το πυροσβεστικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε συγκρότημα πολυκατοικιών η οποία μαινόταν για σχεδόν τρεις ημέρες, με τον απολογισμό να αγγίζει πλέον τους 128 νεκρούς, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας της περιφέρειας, Κρις Τανγκ.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 79, εκ των οποίων οι 12 είναι πυροσβέστες και ένας από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.

Οι φλόγες «σβήστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους» στις 10:18 (τοπική ώρα· στις 04:18 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση κατάσβεσης τερματίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών της μητρόπολης, επικαλούμενος το πυροσβεστικό σώμα.

Χονγκ Κονγκ: Βλάβη στην πυρανίχνευση βλέπουν οι έρευνες

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη (26/11) και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες. Διενεργούνται έρευνες για τα αίτια.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.